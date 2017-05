Đại diện thành phố New York qua Canada mời gọi du khách trở lại

New York: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ bảy ngày 29 tháng 4, ông Fred Dixon, chủ tịch cơ quan đặc trách về du lịch của thành phố New York sẽ lên đường qua Toronto, mời gọi những du khách người Canada quay lại viếng thăm New York.

Với chủ trương của tổng thống Trump là “quyền lợi của người Mỹ trước”, đã làm cho số du khách Canada đến Hoa Kỳ sút giảm.

Theo lời ông chủ tịch Dixon thì ông ta nhận là có những khó khăn cho du khách khi phải làm thủ tục qua biên giới. Nhưng theo ông thì thành phố New York cũng đa dạng , an toàn không thua gì thành phố Toronto và những cư dân ở New York cũng quý trọng giá trị sự vật tương tự như những cư dân ở thành phố Toronto.

Kỹ nghệ du lịch ở Hoa Kỳ đang ở trong tình trạng suy giảm và được mệnh danh là đang ở trong thời kỳ suy thoái của ông Trump ( Trump slump).

Theo ông Dixon thì số du khách đến thành phố New York đã giảm ngay sau khi ông Trump đưa ra những biện pháp ngăn cấm di dân, kể cả việc cấm du khách đến từ nhiều quốc gia Hồi giáo.

Những tuần lễ gần đây, ông Trump đã mở những cuộc tấn công vào Canada như việc đánh thuế gỗ sản xuất từ Canada, đe dọa sẽ rút ra khỏi thỏa ước tự do mậu dịch Bắc Mỹ..

Cơ quan đặc trách du lịch thành phố New York tiên đoán là số du khách đến thành phố New York sút giảm 300 ngàn người trong năm nay, và còn có thể sút giảm nhiều hơn nữa trong những tháng sắp tới.