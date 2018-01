Cứu thoát một phụ nữ bị lọt xuống hố điện

Các toán cấp cứu ở Edmonton vừa cứu thoát một phụ nữ bị thương vì rơi xuống một hố ga/hố điện sâu 12 feet (khoảng 3.6 mét) ở trung tâm thành phố vào sáng thứ Tư 10-1, sau một vụ nổ ngầm dưới đất đã thổi bật nấp hố ga này và nhiều hố ga khác.

Theo Sở Cứu hỏa – Cứu nạn Edmonton (Edmonton Fire Rescue Services – EFRS), vụ nổ xảy ra trong một vòm/hầm điện ngầm (underground electrical vault) của công ty EPCOR.

Phát ngôn viên EFRS, Maya Filipovic, xác nhận với Thông tấn CBC các toán cấp cứu được gọi đến hiện trường gần tòa nhà chúng cư Park Plaza ở ngã tư 97th Avenue – 106th Street vào lúc khoảng 7:30 sáng.

Brad Hoekstra, người đứng đầu các hoạt động đặc biệt cho EFRS, xác nhận 7 toán và 28 nhân viên cứu hỏa – cứu nạn đã có mặt tại hiện trường khoảng 5 phút sau, nhưng ngay lúc đó họ không biết có người đã rớt xuống một trong những hố ga bị bật nấp. Ông này giả định rằng nạn nhân rất có thể đã rơi xuống trong lúc các nhân viên cứu hỏa – cứu nạn đang phong tỏa khu vực. Chỉ sau khi thực hiện “thermal imaging”, một kỹ thuật dùng sức/hơi nóng thoát ra từ một vật thể để tạo ra hình ảnh, hay xác định vị trí của nó (tạm hiểu: kỹ thuật chụp ảnh nhiệt), và sau khi màn khói đã tan, thì họ mới trộng thấy nạn nhân. Nạn nhân được cứu lên khoảng 25 phút sau khi đội cứu nạn kỹ thuật đến hiện trường.

Ông Hoekstra cho biết nạn nhân đã bị các sợi dây điện cao thế quấn một phần vào người. EPCOR đã phải tắt ngay nguồn cung cấp điện cho khu vực nhằm bảo đảm một nhân viên cứu nạn có thể chui xuống hố ga rất hẹp này để đưa nạn nhân lên. Nạn nhân tuy vẫn còn tỉnh và thở được, nhưng do bị chấn động phần thân dưới và bị bể một mắt cá chân, cho nên các nhân viên cứu thương phải dùng cáng để đưa bà lên xe để chở đến bệnh viện.

Vụ nổ rất mạnh nói trên cũng đã làm cho một cư dân trong một tòa nhà ở gần đó bị đau ngực, phải được đưa đến bệnh viện.

Theo ước tính của ông Hoekstra, mỗi nấp hố ga nặng khoảng 100 kg. Việc tất cả chúng đã bị bật tung lên không trung và bị nứt gẫy chứng tỏ cường độ của vụ nổ là rất lớn. Nó đã làm mất điện trong toàn bộ khu vực chúng cư Park Plaza và làm đèn trong các tòa chúng cư khác gần đó chập chờn.

Mansur Bitar, Giám đốc đặc trách Phân phối trong các Hoạt động Điện lực cho EPCOR, xác nhận các toán nhân viên của công ty EPCOR đã được gửi đến hiện trường vào lúc khoảng 8 giờ sáng để đánh giá mức độ thiệt hại và bắt đầu công việc sửa chữa. Nguyên nhân của vụ nổ được ông này xác định là do một thùng chứa dây cáp điện cao thế ở dưới đất đã bị chập điện (underground switching cubicle that faulted), phóng thích điện vào một hố điện kế bên. Đây là lần đầu tiên một thùng dây cáp điện cao thế như thế bị hư, gây ra vụ nổ lớn như thế. May mắn là các dây cáp điện dưới hố đều được bọc cao su rất dày, cho nên nạn nhân đã không bị điện giật.

Vụ nổ đã làm mất điện từ 09th Street đến 103rd Street, và từ River Valley Road đến 104th Avenue. Đến trưa cùng ngày thì điện mới được khôi phục cho “một số đáng kể” khách hàng. Các toán công nhân điện lực hôm đó đã phải làm việc suốt đêm để khôi phục điện cho số khách hàng còn lại.