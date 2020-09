Cựu phó tổng thống Joe Biden có thật sự chống lại việc di tản người Việt vào năm 1975?

Westminster, California: Trên số báo Người Việt ngày 27 tháng 8 năm nay 2020, tác giả Mai Phi Long có công bố những tài liệu về cuộc họp tại tòa Bạch Ốc vào ngày 14 tháng 4 năm 19975, để bàn về kế hoạch rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam.

Bài viết theo tác giả Mai Phi Long là ông muốn trả lại “sự thật cho lịch sử”. và chúng tôi xin trích lược những điểm quan trọng để rộng đường dư luận.

Hiện có những phẫn nộ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, vì một bài dịch của ông Nguyễn Trọng Dân có tựa đề là” Ứng cử viên TT Joe Biden từng tìm đủ cách ngăn chặn người dân VNCH tị nạn tại Hoa Kỳ năm 1975,” đăng trên báo mạng Người Việt Dallas-Forth Worth ngày 19 Tháng Mười Một, 2019.

Có thật cựu phó tổng thống Joe Biden vào thời điểm tháng 4 năm 1975, là thượng nghị sĩ chủ tịch ủy ban ngoại giao thượng viện Mỹ,đã “ngăn chận việc đưa người tỵ nạn Việt Nam qua Hoa Kỳ?”

Bài dịch của ông Nguyễn Trọng Dân dựa theo bài viết của ông Jerry Dunleavy đăng trên tờ Washington Examiner vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Tác giả Jerry Dunleavy là một thành viên đảng Cộng Hòa.

Xem link ở đây: https://www.washingtonexaminer.com/news/the-us-has-no-obligation-biden-fought-to-keep-vietnamese-refugees-out-of-the-us

Tác giả Mai Phi Long đã đưa ra những dẫn chứng cho thấy cả tác giả của bài viết là ông Jerry Dunleavy , theo nguyên văn “là một “mánh khóe” bịa đặt lịch sử, bằng cách dùng thủ thuật “take out of context,” tức là “trích ngang” một câu nói ra khỏi tình tiết này, rồi đặt vào một tình tiết khác của câu chuyện để bóp méo sự thật”

Trong khi người dịch Nguyễn Trọng Dân cũng đã dịch sai, bóp méo những sự thật.

“Tác giả Dunleavy viết: “Biden said US allies should not be rescued: ‘We should focus on getting them [the US troops] out. Getting the Vietnamese out and military aid for the GVN [South Vietnam’s Government] are totally different.’”

Bản tiếng Việt của Nguyễn Trọng Dân dịch: “Biden lại cho rằng không cần thiết phải quan tâm đến đồng minh Việt Nam Cộng Hòa: ‘Chúng ta nên cần tập trung vào việc đưa quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Việt Nam. Di tản người dân Việt ra ngoài cho an toàn và viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa là không cần thiết.’”

Cuộc họp ở tòa Bạch Ốc cũng bàn đến việc di tản một số những người Việt có những liên hệ mật thiết với Hoa Kỳ, mà có thể sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng khi cộng sản Bắc Việt chiếm miền Nam Việt Nam, có sự tham dự của tổng thống Ford, các ông bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng cũng như thượng nghị sĩ Joe Biden .

Theo tác giả Mai Phi Long

“Những tố cáo cựu Thượng Nghị Sĩ Joe Biden, vào năm 1975, nhất quyết không cho người Việt tị nạn vào Hoa Kỳ đều là những lời “bình luận” (tức là “ý riêng” hay “chủ ý”) chứ không phải là tuyên bố hay hành động của ông Biden.

Trong bài viết của tác giả Dunleavy, những lời “bình luận” kiểu này đều trưng dẫn “bằng chứng” theo cách “trích ngang” câu nói của ông Biden một thời điểm nào đó, rồi “gắn” vào thời điểm khác, hòng phù hợp với lập luận mà người viết muốn tuyên truyền cho chủ đích tạo ấn tượng xấu cho vị thượng nghị sĩ.”

Tác giả Jerry Dunleavy là ai?

Hồi năm 2016, ông Dunleavy là một tình nguyện viên làm việc cho ban tranh cử của Thượng Nghị Sĩ Ted Cruz (Cộng Hòa-Texas).

Là một nhà hoạt động chính trị, nên quan điểm và dụng ý trong bài viết của tác giả Dunleavy lộ rõ thiên kiến, không như nhà báo chuyên nghiệp.

Nhằm chứng minh quan điểm Thượng Nghị Sĩ Joe Biden chống người tị nạn Việt Nam, ông Dunleavy dùng những câu nói của ông Biden được ghi lại trong biên bản cuộc họp mật ngày ngày 14 Tháng Tư, 1975, tại Tòa Bạch Ốc giữa Tổng Thống Gerald Ford, Ngoại Trưởng Henry Kissinger, Bộ Trưởng Quốc Phòng James R. Schlesinger, ông Philip Habib, phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương, và Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, mà Thượng Nghị Sĩ Joe Biden là thành viên.

Biên bản cuộc họp có thể tìm thấy trong thư viện Tổng Thống Gerald Ford qua link này: https://www.fordlibrarymuseum.gov/library/document/0314/1553026.pdf

Trong cuộc họp mật này, ban tham mưu của Tổng Thống Ford bàn với Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện về việc tìm giải pháp và ngân sách để đưa quân đội Mỹ vào di tản nhân viên dân sự và quân sự người Mỹ, công dân Mỹ và những người Việt thân cận/đồng minh ra khỏi Việt Nam trước khi Sài Gòn rơi vào tay Cộng Quân.

Xin lập lại chi tiết vừa nêu, một trong những vấn đề của cuộc họp là bàn cách “di tản” người Việt đồng minh của Mỹ và cần chi phí bao nhiêu cho chiến dịch này, không phải là cuộc họp để nhận hay không nhận người tị nạn Việt Nam.

Kết luận

Trong cuộc họp bàn cung cấp ngân sách cho kế hoạch dùng quân đội di tản lực lượng còn ở Việt Nam, dân Mỹ, và người Việt trong tình trạng nguy hiểm khi Cộng Sản chiếm miền Nam, cả ba lần mở miệng, ông Biden đều nói rõ quan điểm của ông, đó là, chú trọng rút người Việt ra, sẵn sàng bỏ phiếu cung cấp kinh phí để rút người Việt. Ông chỉ không muốn nguồn tiền trở thành cái cớ để kéo dài cuộc chiến.

Cuộc họp ngày 14 Tháng Tư, 1975, là cuộc họp bàn tìm cách đưa quân đội Hoa Kỳ vào Việt Nam để di tản công dân Mỹ và những người Việt cộng tác với Hoa Kỳ trước khi Sài Gòn sụp đổ.

Điểm quan trọng là làm sao giải quyết được vấn đề này một cách mau chóng, đừng để cảnh đưa quân đội Hoa Kỳ vào Việt Nam với số lượng quá lớn sẽ gây ra một cuộc chiến mới trở lại (bởi vì theo Hiệp Định Paris 1973, quân đội Hoa Kỳ phải rút lui hoàn toàn vào năm đó).

Đưa quân đội Hoa Kỳ vào Sài Gòn để di tản vài ngàn công dân Mỹ và ít nhất 175,000 người Việt một cách nhanh chóng không phải là bài toán đơn giản.

Xin lưu ý, trong cuộc họp, không ai phản đối việc di tản người Việt Nam cộng tác với Hoa Kỳ.

Bài viết của ông Jerry Dunleavy không chính xác, dùng thủ thuật “trích ngang” nội dung rồi đưa vào chỗ khác. Nói cách khác, tác giả dùng tài liệu lịch sử, nhưng dẫn chứng sai, và đăng vào thời điểm gần đây, ngày 4 Tháng Bảy, 2019, khi nước Mỹ có cuộc bầu cử tổng thống vào năm sau.