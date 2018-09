Cựu nhân viên cáo giác Southwest Airlines có phòng nghỉ “chỉ dành cho dân da trắng”

Một cựu nhân viên của hãng hàng không Southwest và cũng là cư dân tại Harris County là ông Jamel Parker đã vừa nộp đơn kiện tại toà án liên bang với lời cáo buộc nghiêm trọng nói rằng hãng máy bay Southwest đã lập một phòng nghỉ giải lao “chỉ dành cho dân da trắng” tại phi trường Hobby, và nhiều nhân viên da đen đã tìm thấy một sợi dây thòng lọng được treo trong phòng, và cá nhân anh ta đã bị đuổi việc vì một sai phạm nhỏ nhặt mà nếu những nhân viên da trắng có vi phạm cũng chỉ bị cảnh cáo nhẹ.

Đơn kiện đã được nộp tại Toà Sơ Thẩm liên bang trong ngày thứ Tư tuần qua, và sau đó ông Parker đã nói với các phóng viên rằng “Có lẽ quý vị không ngờ rằng điều đó có thể xảy ra vào năm 2018, nhưng quả tình là nó đã xảy ra như vậy.”

Công ty Southwest Airlines đã từ chối bình luận về đơn kiện này, nhưng đã đưa ra một thông cáo để nói rằng họ luôn khích lệ một môi trường làm việc đa dạng và mở rộng đến mọi sắc dân: “Chúng tôi không chấp nhận cũng như ủng hộ việc kỳ thị dưới bất cứ hình thức nào, và chúng tôi luôn nuôi dưỡng một nơi làm việc phản ảnh những khách hàng mà chúng tôi đang phục vụ. Hãng Southwest Airlines là một hãng cung cấp cơ hội tìm việc bình đẳng cho mọi người, và luôn tự hãnh diện về thành tích cung cấp một môi trường làm việc mở rộng và đón nhận mọi giới nên thường xuyên được đánh giá như là một trong sở làm tốt nhất.”

Ông Parker, 31 tuổi hiện đang cư ngụ tại Pearland, bắt đầu làm việc cho hãng hàng không AirTran từ năm 2008 trước khi hãng này bị mua lại và sáp nhập vào hãng Southwest Airlines vào năm 2013. Ông nói rằng một người sếp của ông, cũng là người da đen, đã từng đưa ra lời cảnh cáo với ông về cái phòng nghỉ giải lao này và chua thêm rằng “Tốt nhất là cứ tránh nó đi.”

Đơn kiện của ông Parker nói rằng các nhân viên da trắng gọi phòng nghỉ đó là WB, viết tắt của từ ngữ “White Break Room”. Tuy nó không có gắn bảng tên trên cửa phòng, nhưng mọi nhân viên da đen trong hãng đều biết rõ sự có mặt của nó. Lý do nó không còn hiện diện nữa là vì sau đó một dự án sửa sang và tân trang trong hãng vào năm 2016 hay 2017 đã sửa nó lại thành phòng làm việc của một vị sếp.

Ông Parker nói mình bị đuổi việc vào tháng 4/2017 về tội sai phạm trong việc lái một chiếc xe cẩu nhỏ có nhiệm vụ kéo máy bay rời khỏi cửa đón khách tại phi cảng trước khi chạy tới phi đạo. Vào lúc đó, chiếc thanh sắt gắn trên xe để mắc vào cần cẩu bỗng bị vướng kẹt vào một sợi dây điện nằm bên dưới. Ông Parker nói rằng ông không nghĩ rằng mình đã gây ra thiệt hại nào, và do đó đã không viết báo cáo sự việc. Nhưng sau đó ông ta đã bị đuổi việc với lý do là đã gây thiệt hại và không chịu làm báo cáo.

Trước khi xảy ra sự việc này, ông Parker nói ông ta chỉ có một lần duy nhất bị kỷ luật về tội không cài giây nịt quàng vai khi lái xe, với một lá thư giải thích và hướng dẫn, được xem như là hình thức kỷ luật nhẹ nhất.