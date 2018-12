Cứu nai trên sông đóng băng

Sudbury, Ontario: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 2 tháng 12, sở cảnh sát tỉnh bang Ontario cho biết là các nhân viên cứu hỏa đã giải cứu một con nai bị sụp chân trên con sông Vermillion cách thành phố Sudbury, tỉnh bang Ontario khoảng 30 cây số về hướng tây.

Một nhân viên cứu hỏa đã nhảy xuống sông đóng băng dùng móc sắt và dây thừng cột con nai lại, trước khi các nhân viên cứu hỏa khác, kéo con nai lên bờ.

Sau khi lên bờ, các nhân viên cứu hỏa đã thả con nai vào rừng.

Đầu tháng chạp, thời tiết chưa lạnh để làm đóng băng hoàn toàn những mặt hồ, những con sông cho nên năm nào cũng có những con nai bị sụp nước

#SudburyOPP attended the Vermillion River for a deer that fell through the ice near #Whitefish. The OPP contacted the Greater Sudbury Fire Services for assistance. Firefighters rescued the deer. Great job! #thankyou Part 1 of 3 ^cm pic.twitter.com/jcbHIquQBq

— OPP North East (@OPP_NER) December 1, 2018