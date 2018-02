Cướp ngân hàng bị bắt, khi chúng ngừng lại mua cà phê Tom Hortons.

Bouctouche, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 30 tháng giêng thì hai kẻ cướp ngân hàng đã bị cảnh sát bắt giữ, khi chúng dừng lại trên đường tẩu thoát, để mua cà phê .

Vụ cướp ngân hàng xảy ra ở thị trấn Bouctouche, tỉnh bang New Brunswick trong hôm thứ ba.

Hai tên cướp ngân hàng gồm một người đàn ông và một phụ nữ, trên đường tẩu thoát, đã ghé lại tiệm cà phê Tim Hortons”drive -in” để mua cà phê.

Hai tên cướp này không ngờ là cảnh sát đã biết và theo dõi.

Theo những nhân chứng thì có ít nhất 6 xe cảnh sát chạy đến bao vây, trước khi những tên cướp này có thì giờ mua cà phê. Các nhân viên ngân hàng Royal, ngân hàng bị cướp, thông báo với cảnh sát và cho chi tiết về chiếc xe của hai tên cướp.

Một cảnh sát RCMP lái xe trên xa lộ 11, trông thấy chiếc xe này giống như các nhân chứng đã mô tả qua hệ thống điện thoại, đã quay ngược xe chạy theo chiếc xe tình nghi này.

Thêm những xe cảnh sát khác cũng được tin chạy tới.

Theo sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP thì hàng ngàn dollars tiền bị cướp đã được thâu hồi lại.

Hai nghi can là một người đàn ông 24 tuổi và một phụ nữ 26 tuổi, cả hai ở thành phố Moncton đã bị bắt giữ.