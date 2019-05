Cướp giựt bóp của người đi đường khiến nạn nhân thiệt mạng

Little Saigon: Một vụ cướp táo bạo diễn ra giữa ban ngày tại Little Saigon, California và đã khiến một phụ nữ thiệt mạng.

Theo những nhân chứng cho biết thì cướp đã chờ hai phụ nữ vừa bước ra khỏi ngân hàng Bank Of America ở khu vực đường Westminster và Brookhurst gần khu chợ Hòa Bình, trong Little Saigon trong sáng hôm thứ tư ngày 8 tháng 5.

Cũng theo các nhân chứng thì khi hai phụ nữ vừa ra khỏi ngân hàng thì hai tên cướp đèo nhau trên chiếc xe mô tô, đã chạy ngang giựt chiếc giỏ xách của một trong hai nạn nhân.

Người phụ nữ này cố gắng giữ lại chiếc giỏ xách và bị đập đầu xuống đường, và bị xe của ba tên cướp này cán phải.

Nạn nhân được chở đến bệnh viện cấp cứu, nhưng đã qua đời.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ được ba nghi can ở quận Los Angeles, gần xa lộ 110 và đường Century.

Trong hôm thứ sáu ngày 10 tháng 5, cảnh sát đã công bố tên tuổi của ba nghi can và người phụ nữ bị cướp giựt xách tay.

Ba nghi can giựt bóp của Ba nghi can là Giovanni Solomon Guy, 20 tuổi, và Gregory Anthony Walker, 19 tuổi, cả hai đều là cư dân Los Angeles, và Brad Maurice Brown, 19 tuổi, cư dân Hawthorne.

Ba nghi can này đã liên quan đến việc giựt xách tay của nạn nhân là bà Nguyễn Ngọc Nga, 32 tuổi, cư ngụ ở thành phố Santa Ana.