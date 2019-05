Cuồng tín tôn giáo dẫn đến việc giết người chôn xác nạn nhân vào bê tông

Bình Dương: Theo những tin tức loan báo thì vào ngày chúa nhật 19 tháng 5, công an tỉnh Bình Dương đã buộc tội 4 phụ nữ về tội giết hai người đàn ông và chôn xác vào bê tông.

Nghi can chính là Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, là trưởng nhóm cầm đầu của nhóm giết người này.

Nhóm phụ nữ giết người thì ngoài nghi can Thiên Hà, còn có bà mẹ của nghi can Thiên Hà là bà Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi, Lê Phú Hạnh 54 tuổi và Lê Ngọc Phương Thảo 29 tuổi.

Theo sự điều tra của công an thì hai người đàn ông nạn nhân đã bị kích điện và bị siết cổ đến chết.

Bị cáo Thiên Hà là người có học, từng du học tại Nhật và biết ba thứ tiếng Anh, Hoa và Nhật.

Bị cáo cũng từng là chủ nhân một tiệm cà phê thu hút khách ở Saigon, trước khi bỏ đi tu.

Theo bản điều tra thì cách đây 6 năm, bị cáo Thiên Hà đã theo Pháp Luân Công, và đã nghĩ là nếu tập luyện thành công thì sẽ chữa được bách bệnh , sẽ tránh mọi khổ đau sau khi chết.

Nhiều người tin theo, đã bỏ chồng hay bỏ vợ theo bị cáo Thiên Hà đi tu.

Theo bản điều tra thì những người đi tu theo bị cáo Thiên Hà, phải theo những quá trình tu luyện rất khổ cực mà bị cáo này đã đặt ra: phải nhịn ăn , ngồi thiền … khiến nhiều người không chịu nổi phải bỏ đi.

Hai nạn nhân bị giết là vì bị cáo Thiên Hà cho là hai người này bị “quỷ nhập”

Nhóm phụ nữ này giết hai nạn nhân bỏ vào khối bê tông và ướp xác trà, để khử mùi hôi.

Các cuộc điều tra đang tiến hành để biết thêm những chi tiết của các bị cáo trong vụ giết người này.