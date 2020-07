Cuốn tự thuật của bà cháu tổng thống Trump bán được gần 1 triệu cuốn trong ngày phát hành.

New York: Chưa có một cuốn sách nào bán chạy như cuốn tự thuật của bà Mary Trump, cháu ruột ông Trump vừa phát hành.

Trong ngày phát hành đầu tiên ngày 14 tháng 7 năm 2020, có trên 950 ngàn cuốn có tên là “Quá Nhiều nhưng vẫn chưa đủ: cách nào khiến gia đình tôi tạo ra một người đàn ông nguy hiểm nhất thế giới”(“Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man,”), cũng do nhà xuất bản Simon & Schuster ấn hành.

Hai tuần trước đó, cũng nhà xuất bản Simon& Schuster cho xuất bản cuốn hồi ký của ông John Bolton, cựu cố vấn tòa Bạch Ốc, cũng nói về ông Trump, và cũng bán được một con số kỷ lục là 780 ngàn cuốn trong tuần lễ đầu tiên, cũng thua xa cuốn sách của bà cháu Mary Trump: 950 ngàn cuốn trong một ngày .