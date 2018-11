Cuốn sách của bà cựu đệ nhất phu nhân bán chạy như tôm tươi.

New York: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 21 tháng 11, thì cuốn sách đầu tay của bà cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã trở thành một cuốn sách bán chạy nhất từ trước đến nay.

Trong vòng 7 ngày kể từ khi cuốn sách có tên là “Becoming” được xuất bản vào ngày 13 tháng 11, có trên 1.4 triệu cuốn sách được bán cho độc giả.

So với cuốn “Living History” của bà cựu đệ nhất phu nhân Hillary Clinton phát hành năm 2003, chỉ bán có 600 ngàn cuốn trong tuần lễ đầu.

Becoming là cuốn tự truyện của bà Michelle Obama từ khi bà còn là một thiếu nữ sống ở vùng South Side ở thành phố Chicago cho đến khi theo chồng vào sống ở tòa Bạch Ốc.

Trong cuốn sách Becoming bà Obama đã viết là bà ta không tha thứ cho ông Trump về những lời vu cáo là ông Obama sinh ở nước ngoài, và đã làm thương tổn đến sự an toàn của gia đình bà.

Bà Obama cũng nói đến những vật lộn của những người phụ nữ Mỹ trong cuộc sống và cũng cho biết là bà từng xảy thai 1 lần.

