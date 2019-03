Cuộc xử án vụ ” con giết bố” tiếp tục ở thành phố Saint John.

Saint John, New Brunswick: Trong những ngày đầu tuần thứ hai 11 tháng 3, phiên xử nghi can bị tố cáo là giết bố lấy tài sản lại tiếp tục ở tòa án ở thành phố Saint John, tỉnh bang New Brunswick.

Bị cáo là ông Dennis Oland, 51 tuổi, đã bị buộc tội giết bố là ông Richard Oland, 69 tuổi vào ngày 7 tháng 7 năm 2011 tại thành phố Saint John.

Ông Richard Oland là chủ công ty bia Oland nổi tiếng ở vùng Đại Tây Dương của Canada.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Dennis Oland đã giết bố, vì ông bố đã từ chối không cho ông này thêm tiền, sau khi ông bố đã cho ông ta mượn 500 ngàn dollars hai năm trước.

Người ta tìm thấy ông Richard Oland năm chết ngay trong văn phòng công ty bia Oland ở thành phố Saint John hôm 7 tháng 7 năm 2011, và người cuối cùng thấy ông này còn sống chính là đứa con trai đang bị buộc tội của ông ta.

Cũng theo bản cáo trạng thì ông con là người không có nghề ngỗng gì, và nợ nần chồng chất vì thua lỗ trong các casino.