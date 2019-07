Cuộc truy lùng hết tốc lực tìm kiếm hai nghi can giết người

Gillam, Manitoba:Theo những tin tức loan báo hôm thứ năm ngày 25 tháng 7, một cuộc truy lùng với tất cả những phương tiện có được, để tìm bắt hai nghi can tình nghi đã bắn chết 3 người ở miền bắc của tỉnh bang British Columbia trong những tuần lễ trước.

Cũng trong hôm thứ năm, các giới chức an ninh đã tìm thấy chiếc xe Toyota RAV 4 mà hai nghi can này đã sử dụng trong những ngày trước, bị đốt cháy ở bên đường bên ngoài của thị trấn Gillam, tỉnh bang Saskatchewan.

Thị trấn Gillam có chừng 1,700 cư dân, cách thành phố Winnipeg khoảng 1 ngàn cây số về hướng bắc, là nơi địa đầu giới tuyến của tỉnh bang Manitoba, trước khi đến Bắc Cực.

Người ta cho là hai nghi can này đã đốt xe và lẩn trốn trong những khu rừng rậm rạp bên ngoài thị trấn Gillam.

Chỉ có một con đường độc đạo chạy qua Gillam và các giới chức an ninh đã thiết lập những nút chặn, kiểm soát xe cộ qua lại.

Khu vực xung quanh thị trấn Gillam là nơi có những khu rừng rậm, có muỗi mòng và những loại côn trùng khác, rất khó cho những kẻ muốn lẩn trốn ở những khu rừng um tùm này về lâu về dài.

Ngoài ra còn phải tìm lương thực và nước uống cũng là một chuyện khó khăn cho những người lẩn trốn.

Hai nghi can bị truy lùng là Kam McLeod 19 tuổi, và Bryer Schmegelsky 18 tuổi.

Tuy chưa thẩm vấn, nhưng các giới chức an ninh đã buộc hai nghi can này những tội giết người cấp độ 2 về cái chết của một cặp nhân tình ngoại quốc và một giảng viên về thực vật học của trường đại học UBC.