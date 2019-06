Cuộc sống không như cổ tích của tân Hoàng hậu Nhật Bản

Cuộc sống trong gia đình hoàng tộc Nhật Bản khác xa những câu chuyện cổ tích. Đó là điều mà Công nương Masako nhận ra từ rất lâu trước khi trở thành tân hoàng hậu của xứ sở Mặt trời mọc.

Sinh cách nhau vài năm ở hai nửa của thế giới, hai cô gái trẻ tìm thấy ở nhau nhiều điểm tương đồng khi họ kết hôn với người kế vị ngai vàng của đất nước mình: Diana Spencer (sinh năm 1961), kết hôn với Thái tử Anh Charles vào năm 1981; và Masako Owada (sinh năm 1963), kết hôn với Thái tử Nhật Bản Naruhito năm 1993.

Trong mỗi trường hợp, dường như cả nước Anh hay Nhật đều mong muốn người nối ngôi thành gia lập thất khi cả hai hoàng tử đều đã ở độ tuổi 30.

Là con gái một bá tước Anh, cô Diana mới 19 tuổi và đang làm việc tại một trung tâm chăm sóc trẻ em khi đính hôn với Hoàng tử Charles, người hơn cô 12 tuổi. Báo chí gọi Diana là “giáo viên vườn trẻ”, nhưng Diana khi đó chưa có bằng cấp giảng dạy chuyên nghiệp nào. Trong khi đó, cô Masako, con gái của một nhà ngoại giao, đang tiến rất nhanh trên con đường trở thành một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Cô Masako kết hôn năm 29 tuổi và Thái tử Naruhito 32 tuổi.

Nhà ngoại giao trở thành công nương

Trước tuổi đi học, cô Masako Owada đã là một công dân toàn cầu. Cô học mẫu giáo ở Nga và New York khi cha cô làm trong ngành ngoại giao. Sau vài năm trở lại Nhật Bản, gia đình Owada quay lại Mỹ khi Masako học năm thứ 2 trung học. Là một sinh viên xuất sắc, cô tốt nghiệp Đại học Harvard rồi quay về Đại học Tokyo học cao học. Năm 1986, cô trở thành một trong số ít cô gái vượt qua kỳ thi hết sức khó khăn của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Masako gặp Thái tử Naruhito trong cùng năm đó. Theo The New York Times, họ gặp nhau lần đầu tiên vào một buổi chiều tháng 10-1986 trong buổi lễ thái tử Naruhito chủ trì đón tiếp công chúa Tây Ban Nha Elena.

Khi ấy chàng là một hoàng tử lịch thiệp, nho nhã đã từng học chuyên ngành lịch sử tại ĐH Oxford và là người thứ hai sẽ kế vị ngai vàng Hoàng gia Nhật Bản. Nàng 22 tuổi, là một cử nhân thông minh tốt nghiệp ĐH Harvard và đang nuôi chí nối bước cha trong sự nghiệp ngoại giao.

Bất kể việc tất bật giữa khoảng 120 vị khách, hoàng tử Naruhito, con trai lớn nhất của hoàng thái tử Akihito lúc đó, vẫn đã có được cơ hội chuyện trò chốc lát với cô gái trẻ Owada. Khi đó anh đã hỏi “Cô muốn trở thành một nhà ngoại giao như thế nào?”.

Lịch sử đã không ghi lại lời đáp của cô Owada, nhưng nhiều năm sau này hoàng tử Naruhito vẫn nói ông rất thích cuộc nói chuyện của họ và nó đã gây ấn tượng mạnh với ông.

“Mặc dù cô ấy rất khiêm tốn”, ông nhớ lại, “nhưng cô ấy đã nói ra những suy nghĩ của mình rất rõ ràng và rất thông minh”.

Đây không phải cuộc gặp tình cờ của họ. Vấn đề nối tiếp và tồn tại của Hoàng gia Nhật Bản là câu chuyện được người dân đặc biệt quan tâm, hoàng gia cần phải tìm một vị hôn thê cho hoàng tử. Một ngày trong tương lai hoàng tử Naruhito sẽ thành Nhật hoàng và ông cần một người nối dõi.

Vì lẽ đó, các vị chức sắc trong Cơ quan quản trị Hoàng gia Nhật Bản (Imperial Household Agency) đã thu xếp để mời cô Owada tới buổi đón tiếp công chúa Tây Ban Nha sau khi biết được cô là một trong ba phụ nữ hiếm hoi vượt qua kỳ thi tuyển khắc nghiệt của ngành ngoại giao năm đó.

Sau cuộc gặp, cô Owada bỗng chốc được quan tâm đặc biệt, nhưng cô từ chối điều đó. Khi ấy cô đang là một nhà ngoại giao vừa vào nghề và rất tận tụy với công việc. Hoàng tử Naruhito đã gửi tặng hoa cho cô trong ngày sinh nhật.

Một năm sau đó, Bộ Ngoại giao Nhật gửi cô đi học ngành quan hệ quốc tế tại ĐH Oxford. Giới phóng viên báo chí săn lùng nhiều tới mức cô phải tổ chức một cuộc họp báo ngẫu nhiên ngay ở thư viện trường và bác bỏ việc có quan hệ tình cảm với hoàng tử Naruhito.

Với những người làm nhiệm vụ mối mai của hoàng gia, thông tin này thoạt tiên dường như không khiến họ lo ngại. Họ đã có cả một danh sách dài các công chúa khác, tên tuổi của mọi cô gái thuộc những gia tộc quý phái, giàu có và thuộc giới tinh hoa ở Nhật.

Họ đã tìm kiếm và tập hợp được các hồ sơ về gần 200 cô gái, mỗi bộ hồ sơ kèm theo một bức ảnh về người này và gần như tin chắc một trong những cô ấy sẽ phải lọt mắt xanh của hoàng tử Naruhito.

Nhưng hoàng tử đã không rung động trước bất cứ ai trong số ấy. Và khi mỗi năm qua đi, nỗi lo lắng của Hoàng gia Nhật càng tăng trước nguy cơ ám ảnh về việc hoàng tử sẽ không kết hôn.

Bất chấp việc Cơ quan quản trị Hoàng gia Nhật Bản muốn thái tử Naruhito kết hôn trước rồi mới tới em trai ông, hoàng tử Akishino, song do quá sốt ruột vì không thấy ông anh có “động tĩnh” gì, năm 1990 người em trai thái tử đã quyết định làm đám cưới với người bạn gái học cùng ĐH.

Ở thời điểm đó, có lẽ không chỉ có hoàng tử Akishino sốt ruột, dường như cả nước cũng nóng lòng trước chuyện hôn nhân muộn màng của thái tử Naruhito.

Năm 1991, một tờ báo của Nhật thậm chí còn tuyên bố “vấn đề lo lắng nhất của người dân là chuyện hôn nhân”. Các nhà báo săn lùng những công chúa có khả năng trở thành hôn thê của hoàng tử. Tuy nhiên trước công chúng, thái tử Naruhito vẫn chưa bao giờ phát tín hiệu đang hò hẹn với ai.

Bị báo chí gây áp lực khi ấy, hoàng thái tử Naruhito lặp lại quan điểm về việc lựa chọn ý trung nhân. Anh nói không quan tâm tới dòng dõi của gia đình vợ tương lai, cũng không để ý tới việc cô ấy từng học trường nào hoặc thậm chí cả chiều cao của nàng. Những vị quan chức trong Cơ quan quản trị Hoàng gia Nhật Bản thì muốn một cô công chúa thấp hơn vị thái tử chỉ cao 1,62m.

Theo thái tử Naruhito, người phụ nữ anh tìm kiếm là người có thể chia sẻ những quan điểm về các giá trị, hòa hợp dễ dàng với mọi người và sẵn sàng bày tỏ quan điểm của cô ấy “khi cần thiết”. Và quan trọng hơn tất cả, thái tử Naruhito muốn tự chọn vợ cho mình.

Chính Nhật hoàng Akihito cũng kêu gọi báo chí bình tĩnh. “Tôi nghĩ điều quan trọng là cần quan sát một cách lặng lẽ”, ông trả lời các phóng viên như vậy khi được hỏi có lo lắng về chuyện hôn nhân của con trai không.

Tuy nhiên một điều lúc đó không ai rõ, nhưng sau này đã trở thành một phần của truyền thuyết hoàng gia, khi nói ra tất cả những tiêu chuẩn của người vợ tương lai, thái tử Naruhito đã hướng tới một người “trong mộng” của anh: Masako Owada.

Khi Masako trở về nước vài năm sau đó, Cơ quan phụ trách các vấn đề của hoàng gia Nhật bắt đầu sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa hai người. Thái tử Naruhito theo đuổi một cách lịch sự nhưng quyết liệt để có thể cưới được người mình yêu, dù Masako nhiều lần từ chối lời cầu hôn. Nhưng cuối cùng Masako đã gật đầu và đồng ý kết hôn vào tháng 12/1992. Lễ đính hôn của họ được tổ chức ngay tháng sau đó.

Cả dư luận và báo chí Nhật đều háo hức với việc chọn một cô gái trẻ thông minh và xinh đẹp như vậy cho Thái tử Naruhito. Đã có rất nhiều thảo luận vào thời điểm đó về việc cô Masako trở thành biểu tượng cho những phụ nữ Nhật Bản hiện đại và có thể mang đến làn gió mới cho gia đình hoàng tộc.

Vất vả thích nghi

Công nương Diana nhanh chóng thực hiện được một trong những nhiệm vụ chính của mình, đó là sinh ra ra những hoàng tử nối dõi là William và Harry. Trong khi đó, Công nương Masako vấp phải trở ngại từ cơ quan phụ trách gia đình hoàng tộc. Nói thành thạo 4 thứ tiếng, Công nương Masako hy vọng có thể sử dụng các kỹ năng ngoại giao của mình cho vị trí mới, nhưng cô không thể làm điều đó. Áp lực lớn nhất đối với cô là sinh ra người nối dõi.

Công nương Masako bị sẩy thai vào năm 1999 trước khi sinh Công chúa Aiko vào năm 2001. Dù Nhật Bản vui mừng với sự ra đời của công chúa nhỏ, Cơ quan phụ trách hoàng tộc không hài lòng vì phụ nữ không được kế vị. Hơn nữa, các công chúa Nhật Bản đều phải từ bỏ địa vị hoàng tộc sau khi kết hôn, như Công chúa Sayako Kuroda sau khi kết hôn năm 2005.

Công nương Masako hiếm khi xuất hiện công khai sau khi sinh con gái. Năm 2004, một mắc chứng rối loạn thích ứng và phải điều trị.

Người chồng tận tụy

Thái tử Naruhito đã bỏ ngoài tai mọi sự cản trở để kết hôn với người vợ có xuất thân thường dân và chấp nhận cả chuyện không có con trai nối ngôi. Khi ngỏ lời cầu hôn Masako cùng câu nói đã trở nên nổi tiếng: “Ta hứa sẽ bảo vệ em suốt đời bằng tất cả khả năng của mình”. Từ đó đến nay, ông luôn giữ vững lời hứa của mình, bất chấp nhiều sóng gió.

Công nương Masako cũng phải đối mặt với nhiều áp lực như Công nương Diana (qua đời vì tai nạn giao thông năm 1997), nhưng cô luôn nhận được sự ủng hộ tận tâm và kiên trì từ chồng mình. Rất hiếm khi gia đình hoàng gia Nhật Bản thể hiện ý kiến mạnh mẽ trước dư luận, nhưng năm 2004, Thái tử Naruhito đã có hành động bất thường khi lên tiếng nói về tình hình của vợ mình.

Thái tử nói rằng Công nương Masako đã phải “làm việc vất vả để thích nghi với môi trường trong gia đình hoàng tộc trong 10 năm qua, nhưng theo tôi thấy, cô ấy đã hoàn toàn kiệt sức khi cố gắng làm điều đó. Đúng là đã có những diễn biến khiến Công nương Masako không thể theo đuổi sự nghiệp, cũng như khiến tính cách của cô ấy bị điều khiển”, Thái tử nói.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đưa ra những suy nghĩ nghiêm túc về cách bảo đảm tương lai cho gia đình hoàng gia. Dù có những kêu gọi phải hiện đại hóa luật kế vị, mở đường cho khả năng Công chúa Aiko nối ngôi cha, nhưng rất nhiều ý kiến phản đối điều này. Giữa những tranh luận đó, vào tháng 1/2006, Thủ tướng Junichiro Koizumi cam kết sẽ đệ trình dự luật cho phép phụ nữ nối ngôi.

Tuy nhiên, mọi chuyện đột nhiên chuyển sang hướng khác. Tháng 2/2006, Công nương Kiko, vợ của Hoàng tử Akishino (em trai Thái tử Naruhito) mang thai người con thứ ba. Cặp đôi này khi đó đã có 2 con gái, 14 và 11 tuổi. Chưa có hoàng tử nào ra đời trong gia đình hoàng gia Nhật kể từ khi Hoàng tử Akishino ra đời 40 năm trước.

Sự chào đời của Hoàng tử Hisahito vào tháng 9 năm đó đã đặt dấu chấm hết cho luật về kế vị, và hoàng tử sơ sinh trở thành người thứ ba trong hàng kế vị, sau ông và bố của cậu.

Không khó để tưởng tưởng xem Công nương Masako thở phào nhẹ nhõm như thế nào sau khi cháu trai chào đời an toàn. Không chỉ gánh nặng trên vai cô đã nhẹ bớt, mà điều đó còn có nghĩa là Công chúa Aiko từ đó có cơ hội để chọn con đường tương lai cho riêng mình.

15 năm đã trôi qua kể từ thời khắc công khai bệnh tình của công nương Masako và dường như cuộc sống tràn đầy yêu thương cùng chồng và con gái, quận chúa Aiko đã giúp bà cải thiện sức khỏe. Bên cạnh đó, áp lực về thừa kế cũng qua đi sau khi vợ chồng thân vương Fumihito, em trai thái tử, có con trai là thân vương Hisahito vào năm 2006. Vào tháng 11/2018, công nương Masako lần đầu tiên sau nhiều năm đã tham gia sự kiện chiêu đãi lớn diễn ra 2 năm một lần ở vườn thượng uyển với khoảng 1.800 vị khách. Theo Reuters, công nương bận rộn nói chuyện với khách khứa đến nỗi hai vợ chồng thái tử tụt lại khá xa vị trí của Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu Michiko. Dù thế, thái tử Naruhito vẫn không hề thúc giục vợ mình mà chỉ ôn hòa ngắm nhìn bà.

Thái tử Naruhito đã đăng quang hôm 1/5, bắt đầu triều đại Lệnh Hòa, sau khi Nhật hoàng Ahikito tuyên bố thoái vị sau 30 năm chấp chính.

Một trong những thách thức với Nhật hoàng Naruhito là tiếp tục những dấu ấn mà vua cha đã làm là đưa hoàng gia xích lại gần nhân dân. Còn với người vợ yêu thương của mình, ông chắc chắn sẽ biết làm cho cuộc sống không như cổ tích của bà đẹp hơn.

T.K (tổng hợp)