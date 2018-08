Cuộc họp mặt đầu tiên của những nữ “anh hùng xa lộ”.

Calgary, Alberta: Chúng ta thường thấy hàng năm có những cuộc họp mặt của những người lái mô tô ở Canada. Đa số những người lái xe mô tô trong những cuộc họp mặt là những đàn ông.

Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 8, một cuộc họp mặt của khoảng 200 phụ nữ lái xe mô tô đã diễn ra ở thành phố Calgary vào những ngày cuối tuần, và đây là cuộc họp mặt đầu tiên của những người phụ nữ lái xe mô tô đầu tiên ở Calgary.

Cuộc họp này có tên là Women in the Wind, (những người đàn bà trong cơn lốc) đã bắt đầu từ những năm 1970s ở Hoa Kỳ và sau đó có thêm các chi nhánh ở các quốc gia Anh, Canada, Bồ Đào Nha, Tân Tây Lan và Nepal.

Nhóm những người phụ nữ lái xe mô tô đã thành lập với mục đích quảng cáo cho việc lái xe mô tô một cách an toàn, đề cao người phụ nữ lái xe mô tô và khuyến khích những người phụ nữ khác tham gia.