Cuộc chiến giữa mẹ ghẻ, Melania Trump và con chồng, Ivanka Trump.

New York: Trong một cuốn sách sắp phát hành có tên là “Melania và Tôi: Những thăng trầm của tình bạn giữa tôi và đệ nhất phu nhân”, bà Stephanie Winston Wolkoff đã viết bà ta thật là một người ngu ngốc vì quá tin lời một người mà bà cho là bạn thân và đã bị phản bội.

Cuốn sách “Melania và Tôi” là một trong nhiều cuốn sách được phát hành trước ngày bầu cử tổng thống Mỹ 3 tháng 11, và nói về tổng thống Trump và gia đình, kể cả một cuốn do cô cháu ruột Mary Trump của tổng thống Trump có nhan đề là “Quá nhiều mà chẳng bao giờ đủ!”

Bà Wolkoff nguyên là giám đốc những sự kiện đặc biệt của tạp chí Vogue, đã là bạn thân của bà Melania Trump từ nhiều năm, trước khi bà này trở thành đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ.

Bà Wolkoff tình nguyện làm việc không công cho người bạn Melania trong dịp có lễ đăng quang nhậm chức của tổng thống Trump tại tòa Bạch Ốc vào năm 2016-2017

Nhưng ngay sau đó bà Wolkoff đã bị đuổi dù bà này nói là việc của bà không lãnh lương, nhưng theo những lời tố cáo thì có những lem nhem trong vấn đề tiền bạc.

Theo bà Wolkoff thì chính vì những lời tố cáo lem nhem tiền bạc, mà theo bà này hoàn toàn không phải, cho nên bà ta mới viết ra một cuốn sách để giải bày đồng thời nói thêm về những bí mật hậu trường ở tòa Bạch Ốc.

Trong cuốn sách sắp xuất bản ” Melania và tôi”, bà Wolkoff kể chi tiết những nỗ lực mà bà cùng với đệ nhất phu nhân, ngăn chận không cho đứa con gái riêng của tổng thống Trump, Ivanka, đứng chung chụp ảnh vối bố trong ngày ông tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Bà Melania đã không muốn đứa con gái của chồng là “cái đinh” của buổi lễ tuyên thệ.

Trong khi đó, cũng theo bà Wolkoff thì cô con gái Invanka cũng không vừa, muốn trở thành đệ nhất phu nhân và là người phụ nữ duy nhất mà tổng thống Trump có thể gặp mặt tại tòa Bạch Ốc. Cô Ivanka cũng tìm cách làm giới hạn khu vực mà bà mẹ ghẻ có thể đi lại trong khu Đông của tòa Bạch Ốc.

Bà Melania Trump năm nay 50 tuổi trong khi tổng thống Trump đã 74 tuổi, trong khi đứa con gái riêng của ông, Ivanka năm nay 38 tuổi.

Bà Wolkoff cũng viết là bà đệ nhất phu nhân là một người có cuộc sống hết sức độc lập, làm những gì theo ý thích và không để ý đến dư luận bên ngoài.

Bà Wolkoff cũng tố cáo là có những lem nhem trong việc sử dụng tiền bạc của gia đình ông Trump: Chi phí cho 8 ngày lễ tuyên thệ của tổng thống Trump được tổ chức ngay tại khách sạn của ông Trump, the Trump International ở Hoa Thịnh Đốn lên đến 3.6 triệu Mỹ kim, và theo bà Wolkoff thì đắt hơn việc thuê một khách sạn khác đến 4 lần.

Bà Wolkoff cũng lên tiếng tố cáo là toàn bộ gia tộc ông Trump bị ô nhiễm bởi những lừa dối và gian trá (deceipt and deception)

Bà Wolkoff cũng tiết lộ là bà cộng tác với cuộc điều tra của cơ quan an ninh ba tiểu bang và cơ quan an ninh liên bang FBI về những sai lầm có thể đã diễn ra trong cuộc lễ tuyên thệ năm 2017.