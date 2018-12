Cuộc gặp…gỡ ở Á căn đình

Tiếng Việt có hình thức chữ đôi / kép, một chữ chánh và một tiếng kèm. Thứ tiếng Việt mà KG nói ở đây là Việt thuần, không phải Hán Việt. Tỷ như ngu ngơ, ngốc nghếch, dại dột, làm ăn… Có khi tiếng kèm có nghĩa, nhưng cũng có khi chỉ để nghe cho êm tai vì Việt ngữ là ngôn ngữ độc âm, chỉ có một vần, đôi khi nói lên nghe cộc lốc. Tỷ như “hổng thấy mặt mũi ảnh đâu” sẽ nghe êm hơn “hổng thấy mặt ảnh đâu” hoặc “hốc hác”, “phờ phạc”, “gốc gác”. Chỉ cần một chữ mặt, một chữ hốc, một chữ phờ, một chữ gốc là đủ rồi, nhưng nếu có mình nó, nghe cụt lủn. (Cảnh báo: đây chỉ là lý luận của KG, người chỉ kể chuyện, bàn luận cho vui, một kẻ dốt… nát (thấy chưa, dễ dầu gì tránh tiếng kèm) không phải chuyên “da” ngữ học nghen).

Trong số những chữ đôi đó, KG đặc biệt ghét chữ “gặp gỡ” bởi nó bị lạm dụng và chỉ gặp là đủ rồi (trừ trường hợp “người đâu gặp gỡ làm chi” trong Truyện Kiều. Mặc dầu chữ gỡ ở trong câu nầy vẫn dư, nhưng nếu không có nó, câu thơ không thành câu thơ, mà nếu thay bằng chữ khác, như chữ mặt, thì trật vần trật luật). Hầu như trong 100 trường hợp hai chữ nầy được dùng thì hết 7, 8 chục trường hợp chữ “gỡ” không cần thiết. (Bà con cứ để ý mà coi, không cần tìm ở đâu xa, cứ tờ Thời Báo nầy mà kiếm, nhiều chỗ bỏ chữ gỡ… vẫn hay như thường, thậm chí còn… hay hơn).

Vậy có những trường hợp (hiếm hoi) mà chữ “gặp gỡ” được dùng rất chánh xác, với từ thứ hai “gỡ” không còn là tiếng kèm cho êm tai nữa mà mang nghĩa riêng của nó. Nghĩa là “gặp để gỡ”.

Một trong những trường hợp hiếm hoi đó là lần “gặp gỡ” mới đây giữa ông Thủ tướng Tí điệu của Canada và ông Tổng thống xà bần xà bát Đô nan Châm của Huê Kỳ cuối tuần rồi ở một cái hội nghị rất lớn.

Đó là Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 13 của các nước khối G20, tức là 20 nền kinh tế quan trọng của thế giới, tại thủ đô Buenos Aires của xứ Á căn đình, quê hương của các ngôi sao túc cầu Messi, Maradona…

Diễn tiến, kết quả hội nghị G20 ra sao, báo chí, TV đã tường trình cho bạn đọc đủ rồi.

Chuyện mà KG muốn bàn, để dẫn chứng luận điệu ở trên của KG về tiếng kèm, là diễn tiến trong màn ký cái thoả hiệp mới về mần ăn buôn bán giữa ba nước ở Bắc Mỹ, được tổ chức bên lề hội nghị nầy.

Mới đầu, người ta đã tin rằng Thủ tướng Trudeau sẽ không phải là người ký thoả hiệp, bởi ổng không happy chút nào hết với nó, Canada bị ép quá, và thuế quan đánh trên thép và nhôm vẫn còn đó, và không happy với Châm. Có tờ báo Canada còn nghi rằng người ký thay mặt cho Canada sẽ là một ông công chức nào đó hồi nào giờ không ai biết tới.

Nhưng rồi Tí điệu, Châm và Nieto, ông Tổng thống sắp ra đi (bữa nay đi rồi) của Mễ đã cùng ký vô bản thoả hiệp đó.

Có lẽ (không, chắc chắn) Trudeau đã thấy dịp nầy là cơ hội bằng vàng để ổng… gỡ gạc, trả cái hận bị Châm rủa xả, nói hành nói tỏi sau hội nghị G7 ở Canada.

Có hai khúc video đáng đồng tiền bát gạo, thâu cận ảnh của Châm và Tí điệu đã được truyền đi trên mạng truyền thông quốc tế và mạng xã hội.

https://twitter.com/MuhammadLila/status/1068547537945079808

Trong khúc thứ nhứt, người coi thấy ông Thủ tướng Tí điệu của Canada thể hiện tình cảm “gắn bó”, “thân thiết” của những người bạn trên lục địa Bắc Mỹ (hồi nào giờ bộ ba lãnh đạo ba nước nầy vẫn được kêu bằng The Three Amigos). Ổng kêu Châm bằng “Đô nan”, thay vì Mít-tơ Châm, mà kêu tới ba lần, hai lần ngay trong câu mở đầu!

Mọi người quen biết Châm đều biết rằng anh tổng thống có “cái tui” cao ngất trời xanh nầy rất ghét bị người ta kêu bằng Đô nan. Ngay cả trong cuốn tiểu sử tự truyện của ảnh, ảnh cũng dùng từ Mr. Trump để chỉ ảnh (và luôn luôn, trong các cú tweet của ảnh, ảnh vẫn dùng cái tên Châm để kêu chính ảnh).

Ở chỗ nầy, cái bản mặt của anh “Đô nan” dòm… đã hết sức (KG cắt lại cái từ video đó để trình cho bạn).

Ngó qua bộ dạng khoái chí của Trudeau lúc đó, người coi biết tỏng rằng không phải Tí điệu không biết Châm ghét bị kêu bằng Đô nan (nghe giống vịt Donald Duck của Walt Disney?), mà ổng cố ý xài cách kêu nầy.

Tiếp tục phân tích nội dung hai phát biểu nghen, trong khi Châm kêu cái thoả hiệp mình sắp ký bằng cái tên ảnh chế ra USMCA (Iu Ét Em Cà?) thì Trudeau nhứt định tẩy chay không chịu xài nó. Tí điệu kêu nó bằng “the new NAFTA”, cái NAFTA mới và “the modernizing NAFTA”, cái NAFTA được hiện đại hoá.

(Nói thêm chút, Canada sẽ không xài chữ USMCA mà viết là CUSMA trong tiếng Ăng lê và ACEUM trong tiếng Pháp. Còn Mễ sẽ kêu bằng T-MEC)

Trong khi Châm tự ca ngợi cái thoả hiệp mà mình đã ăn hiếp hai nước bạn phải chấp nhận là “một thoả hiệp mần ăn buôn bán bự nhứt, quan trọng, hiện đại và cân bằng nhứt trong lịch sử” và nhấn mạnh đến kỹ nghệ xe hơi sẽ nhờ lợi lộc từ USMA nhiều lắm thì Trudeau nhắc nhẹ ảnh rằng GM mới vừa công bố sẽ phẹc mê 8 cái xuởng, 5 cái ở Mỹ, cho cả chục ngàn công nhơn ăn thất nghiệp!

Rồi Tí điệu thoọc vô ba sườn của Châm: “Vậy đó Đô nan, đó lại càng thêm là lý do để chúng ta phải tiếp tục làm việc để gỡ bỏ những thuế quan đánh trên thép và nhôm giữa hai nước chúng ta.”

Các nhà báo tham dự buổi lễ cũng nhận ra thêm rằng ông Trudeau đã hát cương ở nhiều chỗ – lời lẽ của ổng trên diễn đàn có nhiều chỗ khác hơn với văn bản phát biểu chánh thức đã được phổ biến trước cho họ.

Thấy chưa, phải đúng là một cuộc gặp (để) gỡ không?

Lỡ kể chuyện về ngôn từ và video lễ ký kết NAFTA mới, còn một chi tiết cũng vui vui, kể luôn nghe.

Người ta để ý thấy rằng sau khi ký xong, chỉ có TT Mễ Nieto và Châm lật cái văn bản đã có chữ ký ra để cho quay phim, chụp hình. Nhưng ông Trudeau đã không làm như vậy, bản trong tay ông Trudeau vẫn đóng lại và nằm yên trên bàn.

Theo các nhà quan sát của cả giới truyền thông truyền thống (tức là các cơ quan thông tấn, báo chí quốc tế) và truyền thông xã hội (như twitter và Facebook) thì khi ba nguyên thủ ngồi xuống lấy cây viết ký tên vô các văn bản của T-MEC (Nieto ngồi bên trái) USMCA (Châm chánh giữa) và CUSMA (Trudeau bên mặt), hình như do lên gân, hứng chí quá, Châm đã hốp tốp ký lộn chỗ. Những nhơn vật đứng sau lưng họ, gồm các thương thuyết gia của Mễ, Mỹ và Canada đã trông thấy và biến sắc một chút. Cả Trudeau cũng thấy. Sau đó, họ trao đổi cho nhau để cả ba bản đều có đủ chữ ký của ba người.

Bởi vậy cho nên khi ký xong, anh Tí điệu đã cả quyết đóng cái văn bản lại nghe cái bốp, rồi để nó như vậy, không lật ra và quay ra trước như Nietto và Châm.

Nhiều người cho rằng hành động và vẻ mặt của Tí điệu lúc đó cho thấy ổng không vui, bởi cái thoả hiệp nầy khiến Canada bị thiệt thòi quá. Tuy nhiên KG nghĩ khác, ổng đang rủa thầm trong đầu “Hết xiết, thiệt tình cà chớn!”, nhưng rộng lượng quyết định vớt vát thể diện cho Châm, vì cái văn bản ổng đang giữ chính là văn bản mà Châm ký lộn chỗ!

(Có thời giờ, mời bạn đọc vô Youtube, coi video nầy. Đã lắm: www.youtube.com/watch?v=9pk7EiWXoks)

Ký Giả Xóm Gà