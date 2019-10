Cung thủ Hawkeye của ‘Avengers’ bị tố đe dọa vợ cũ

Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn hồi năm 2015, mối quan hệ giữa tài tử từng được đề cử Oscar Jeremy Renner và người mẫu – diễn viên Sonni Pacheco vẫn chưa thể cải thiện, thậm chí còn tồi tệ hơn trước.

Ngôi sao của “Avengers: Endgame” đang đối mặt với những cáo buộc đáng báo động từ vợ cũ khi cả hai tranh chấp quyền nuôi con gái duy nhất, bé Ava, tại tòa án Los Angeles, Mỹ. Theo TMZ, trong hồ sơ chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý vào tháng tới, nữ diễn viên người Canada Sonni Pacheco tuyên bố chồng cũ 48 tuổi có hành động đe dọa cô.

Người mẫu Sonni kể Jeremy Renner nhét khẩu súng vào miệng rồi chĩa lên trần nhà trong khi cô con gái 6 tuổi của họ đang ngủ trong phòng gần đó. Cô còn cáo buộc Renner để cocaine trên bàn ở phòng tắm, nơi đứa trẻ có thể với tới. Tuy nhiên, tiễn thủ Hawkeye rất được yêu thích trong Avengers lên tiếng phủ nhận mọi lời tố cáo.

Đại diện của ngôi sao 48 tuổi chia sẻ trên New York Daily News: “Sức khỏe của con gái Ava luôn là trọng tâm chính đối với Jeremy. Mọi thứ để tòa án quyết định”. Ngoài ra, thông qua người đại diện, Jeremy Renner cho rằng mọi cáo buộc của vợ cũ chỉ là lời nói một chiều.

Sonni Pacheco đã nộp hồ sơ lên Tòa án tối cao Los Angeles vào tháng trước để yêu cầu quyền nuôi con gái duy nhất, Jeremy Renner được quyền thăm nom trong sự giám sát của vợ cũ. Luật sư của tài tử nổi tiếng Hollywood lập tức phản kháng một ngày sau đó, yêu cầu nhận được quyền nuôi con. Một phiên điều trần về tương lai của bé Ava sẽ được ấn định vào tháng tới.

Sonni Pacheco đệ đơn ly hôn tài tử nổi tiếng vào tháng 12/2014, chưa đầy một năm sau khi kết hôn, với lý do sự khác biệt không thể hòa giải.

Sinh năm 1971, sự nghiệp của Jeremy Renner vốn không được rải hoa hồng. Sau những năm ngụp lặn với loạt nhân vật phụ, hoặc vai khách mời, cuộc đời tài tử cao 1,75m đổi sang trang mới nhờ cuốn phim về cuộc chiến của Mỹ tại Iraq The Hurt Locker. Nhân vật trung sĩ William James giúp anh nhận được đề cử giải Oscar cho ‘Nam chính xuất sắc nhất’ năm 2010. Năm tiếp theo, anh cũng được đề cử Oscar cho ‘Nam phụ xuất sắc nhất’ vào kỳ Oscar 2011 nhờ tác phẩm The Town.

Những năm gần đây, Jeremy đã đóng nhiều cuốn phim thành công về doanh thu như hai phần Mission: Impossible, The Bourne Legacy, Hansel And Gretel: Witch Hunters. Ở Avengers: Endgame 2019, Jeremy Renner ghi nhiều dấu ấn thiện cảm với vai có nhiều đất diễn. Trong đó, cảnh đấu tay đôi giữa Black Widow và Hawkeye để giành quyền… chết được đánh giá xúc động nhất phim.