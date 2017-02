Cư dân tỉnh bang New Brunswick dọn dẹp sau trận bão tuyết lớn.

Saint John, New Brunswick: Sau khi đổ xuống trên 75 cm tuyết xuống tỉnh bang New Brunswick, bão tuyết chuyển dần ra biển về phía tỉnh bang Newfoundland, trong khi cư dân trong tỉnh bang New Brunswick bắt đầu việc dọn dẹp những hoang tàn của trận bão để lại.

Trong ngày thứ ba 14 tháng 3, ngày Valentines, phần lớn các trường học,các công tư sở trong tỉnh bang New Brunswick vẫn còn đóng cửa.

Để chuẩn bị dọn dẹp, chính quyền thành phố Saint John đã ra lệnh cấm đậu xe trong đêm thứ ba cho đến 7 giờ sáng hôm thứ tư, để các xe dọn tuyết có địa bàn hoạt động, không bị cản trở.

Những xe đậu trái phép trong thành phố trong đêm thứ ba, sẽ bị biên phạt và xe bị câu đi.

Khu đại học của trường đại học Mount Allison ở thành phố Saint John cũng đóng cửa trong ngày thứ ba.

Trong ngày thứ hai có khoảng 75 chiếc xe bị kẹt trong những đám tuyết trên các đường trong thành phố Saint John.

Sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP cũng lên tiếng khuyến cáo những người lái xe nên cẩn thận, vì các xa lộ trong tỉnh bang vẫn còn ở trong tình trạng trơn trượt và có thể gây tai nạn.