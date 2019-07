Cư dân tiểu bang Louisiana di tản tránh trận bão Barry

New Orleans (CNN): Vào năm 2008, gia đình bà Samantha Kincaid di chuyển đến định cư ở thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana và cũng trong năm đó gia đình bà phải di tản vì trận bão Gustav, và năm nay 2019, gia đình bà này lại chuẩn bị di tản lần thứ nhì vì trận bão Barry đang trên đường tiến vào đất liền.

Cũng trong hôm thứ năm nhiều cư dân ở tiểu bang Louisiana đã không muốn liều mạng, và đã chuẩn bị di tản.

Trận bão Barry là trận bão đầu tiên thổi vào Hoa Kỳ trong năm nay: nó có thể đến bờ biển tiểu bang Louisiana vào ngày thứ bảy.

Nguy hiểm của trận bão Barry không phải là gió to sóng lớn, mà là nguy hiểm của những trận lụt.

Chúng ta cũng biết một phần lớn đất đai của tiểu bang Louisiana đã được bao bọc bởi những hệ thống đê, vì đất trong bờ thấp hơn mực nước biển.

Những trận mưa lớn đi kèm với trận bão Barry có thể biến một phần lớn đất đai của tiểu bang Louisiana thành sông hồ.

Những trận mưa trong ngày thứ tư 10 tháng 7, đã khiến đường xá trong thành phố New Orleans ngập sâu dưới nước 23 cm.

Mực nước con sông Mississippi cũng dâng lên cao khiến cho gia đình bà Claire Hartley Grogan ở thành phố New Orleans cũng chuẩn bị di tản.