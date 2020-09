Cư dân thành phố Calgary mua thứ ăn đem đến nhà nhiều nhất từ 3 nhà hàng Việt.

Calgary, Alberta: Trong thời kỳ đại dịch hoành hoành, những hàng quán phải đóng cửa, người ta không đi ăn tiệm được nữa, nên phải điện thoại để nhờ công ty chuyên chở mang thức ăn đến cửa nhà.

Theo công ty Skip The Dishes, thì phần lớn những cư dân trong thành phố Calgary, điện thoại mua thức ăn, đã mua ở ba nhà hàng Việt ở thành phố này.

Không những thế cư dân thành phố Calgary là những người điện thoại mua thức ăn mang đến nhà nhiều nhất so với số cư dân ở các thành phố lớn khác ở Canada.

Ba nhà hàng Việt được cư dân thành phố Calgary đặt mua thức ăn mang tới nhà nhiều nhất là The Oriental Grill Vietnamese Cuisine ở Lake Bonavista Drive.

Nhà hàng Việt đứng hàng thứ nhì là Thái Tài Việtnamese Sub & Grill và đứng hàng thứ ba là Kim Anh Việtnamese Submarine.

Cũng theo công ty nhận đưa thức ăn đến nhà, Skip The Dishes thì số lượng khách hàng Canada đặt mua rượu qua điện thoại gia tăng 707 phần trăm kể từ tháng 3 đến nay.