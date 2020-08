Cư dân Canada chuẩn bị đi bầu lại quốc hội liên bang?

Ottawa: Theo kết quả của một cuộc thăm dò dân ý vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 14 tháng 8, thì một nửa số những người Canadians được hỏi ý kiến, đã đồng ý cho việc bầu lại quốc hội nếu ủy ban điều tra đạo đức Canada xác nhận là thủ tướng Trudeau vi phạm điều luật “conflict of interest” (xung đột quyền lợi) trong vụ chính quyền liên bang cho tổ chức từ thiện WE đứng ra điều hành chương trình tạo công ăn việc làm cho sinh viên trong mùa hè, qua những việc làm từ thiện.

Số tiền tài trợ lên đến gần 1 tỷ dollars mà tổ chức từ thiện WE được quyền tiêu xài 43 triệu dollars cho các chi phí điều hành.

Sau khi công bố việc trao quyền điều hành cho tổ chức WE, người ta mới khám phá ra là bà mẹ, em trai và phu nhân của thủ tướng Trudeau đã được mời đọc diễn văn nhiều lần có trả tiền cho tổ chức WE.

Ngoài ra ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau có con gái làm cho tổ chức WE cũng như gia đình ông Morneau đã được tổ chức WE mời đi du lịch ở Phi Châu miễn phí.

Cũng trong ngày thứ sáu 14 tháng 8, ông Yves Francois Blanchet, thủ lãnh đảng Bloc Quebecois ở quốc hội liên bang đã đe dọa là đảng của ông ta sẽ không ủng hộ một chính quyền thiểu số do đảng Tự do cầm quyền nữa, nếu thủ tướng Trudeau và ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau không từ chức.

Chúng ta cũng biết là hiện nay chính quyền đảng Tự Do của thủ tướng Trudeau là một chính quyền thiểu số và có thể bị đổ bất cứ lúc nào, nếu không được sự ủng hộ của các đảng đối lập.

Các cuộc thăm dò dân ý cho thấy là số người ủng hộ thủ tướng Trudeau và đảng Tự Do đã sút giảm nhiều, sau khi có vụ xì căng đan về tổ chức từ thiện WE.

Trong khi đó cuộc bầu cử thủ lãnh đảng Bảo Thủ sẽ diễn ra trong những ngày cuối tháng 8, mà người thủ lãnh tương lai của đảng Bảo Thủ thay thế cho ông Andrew Scheer có thể là một trong hai ứng viên: Ông Peter Mackay hay ông Erin O’Toole?