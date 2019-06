Cụ bà 103 tuổi phá kỷ lục điền kinh

New Mexico, Hoa Kỳ: Trong cuộc tranh tài điền kinh dành cho những người lớn tuổi ở Hoa Kỳ, the U.S. National Senior Games, diễn ra ở tiểu bang New Mexico.

Bà Julia Hurricane Hawkins, 103 tuổi đã về nhất trong cuộc tranh tài chạy nước rút 50 mét với thời gian 21.06 giây, phá kỷ lục thế giới của những người gia trên 100 tuổi, mà cụ bà này đã đoạt được trong năm ngoái.

Cụ bà 103 tuổi là cụ bà duy nhất trên 100 tuổi còn tranh tài trong các môn thể thao thế giới