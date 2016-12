Cựu phu nhân phó tổng thống VNCH qua đời

Newport Beach, California (BBC, Dec 22,2016): Bà Đặng Tuyết Mai, từng là vợ Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Cao Kỳ, qua đời hôm 21/12 tại một bệnh viện ở California, Hoa Kỳ.

Ông Bùi Xuân Hiến, phu quân của bà, kể với báo Người Việt đặt ở California: “Đang ở nhà, tự nhiên bà ấy ngộp thở, thế là chúng tôi đưa bà vào bệnh viện ở Newport Beach. Qua một đêm, nhà tôi bị thiếu oxy, thế là ra đi.”

Sinh năm 1942, bà từng là tiếp viên hàng không của Air Vietnam, hãng hàng không của Việt Nam Cộng Hòa, trước khi kết hôn với ông Nguyễn Cao Kỳ năm 1964.

Tướng Nguyễn Cao Kỳ trước đó có vợ đầu là một người Pháp, và có 5 con.

Bà Mai và Tướng Kỳ có con gái duy nhất là Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh năm 1965, nổi tiếng nhất qua vai trò người dẫn chương trình Paris By Night của Trung tâm Thúy Nga.

Tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ là Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa sau đảo chính 1965 và trở thành phó tổng thống từ 1967 đến 1971.

Trong hồi ký tiếng Anh How we lost the Vietnam War, ông Kỳ kể lại hai ngày trước khi Sài Gòn sụp đổ hôm 30/4/1975, bà Mai cùng các con của ông Kỳ lên chuyến bay quân sự cuối cùng của Mỹ sang Honolulu.

“Cô ấy có 20 phút để dọn đồ sau khi ăn sáng, và tôi còn không có mặt để nói lời tạm biệt,” Tướng Kỳ, lúc này không còn trong chức vụ trong chính quyền, kể.

Ngày 29/4, đến lượt ông Kỳ rời khỏi Sài Gòn. Hai vợ chồng đoàn tụ ở bang Virginia, Hoa Kỳ, và sau này định cư ở bang California.

Cuối tháng Ba 1983, bà Mai được nhắc tới trên báo sau khi có tin bà định tự sát khi đến Manila, Philippines, bằng việc uống quá liều thuốc an thần valium.

Trước đó, hôm 18/3/1983, tờ báo Philippines Daily Express đăng bài phỏng vấn bà Mai và dẫn lời bà: “Sau khi chúng tôi rời Việt Nam, chồng tôi không còn muốn sống nữa, nhưng tôi đã giúp gia đình đứng vững. Tôi là người mạnh mẽ hơn.”

Năm 1984, ông Kỳ tuyên bố phá sản và bán cửa hàng rượu, là nguồn thu nhập chính của gia đình trong vài năm trước đó.

Cuộc hôn nhân của ông bà Nguyễn Cao Kỳ kết thúc năm 1989. Ông Kỳ sau này có người vợ thứ ba, bà Lê Kim.

Sau gần 30 năm ra đi, năm 2004, ông Nguyễn Cao Kỳ trở lại Việt Nam, kêu gọi hòa giải giữa chính quyền trong nước và người Việt ngoài nước.

Năm 2009, bà Mai trở về Việt Nam khai trương quán Phở Ta ở quận Ba, TP. HCM.

Ông Nguyễn Cao Kỳ qua đời ở tuổi 81 hôm 23/7/2011 tại một bệnh viện ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Con gái hai người, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, cũng đã nhiều lần trở về và có một số hoạt động ở Việt Nam.