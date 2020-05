COVID 19 CHẾ TẠO TRONG PHÒNG LAB

Xôn xao một dạo chuyện thiên hạ đổ xô tin Covid-19 là sản phẩm của con người, tức nó được chế tạo bởi các khoa học gia phục vụ cho chế độ độc tài Trung Quốc với hy vọng tấn công nước Mỹ. Chuyện này đúng sai ra sao hẳn bạn còn nhớ, lúc Covid-19 mới xuất hiện, bạn đã từng đôi lần nghe về những câu chuyện có nội dung tương tự, Trung Quốc là bàn tay sắt bọc nhung sau biến cố đại dịch Covid-19. Lần này tin Trung Quốc chế tạo con Covid-19 lại trỗi dậy, chuyện ấy hư thực ra sao?

Tóm tắt phiên bản phổ biến mới nhất của sự kiện nóng này được khá nhiều báo đài cánh hữu phanh phui như sau. Trung Quốc được cho là đã tài trợ một phòng thí nghiệm cấu kết với một số khoa học gia nước ngoài, trong đó có cả một vị giáo sư nghiên cứu giảng dạy tại Hoa Kỳ. Kế hoạch của họ thật đáng sợ. Những con vi trùng được thiết kế. Sau đó chúng được vận chuyển ra khỏi phòng thí nghiệm, chuẩn bị kỹ, ship qua Mỹ. Và chẳng may trên đường vận chuyển con vi-rút “thần sầu quỷ khốc” ấy ra bến cảng trước khi vượt đại dương đến Mỹ ngang qua Vũ Hán thì gặp sự cố (tại đây có một vài phiên bản khá gay cấn xảy ra), kết quả, lượng vi-rút corona nguy hiểm ấy đã phát tán. Để bịt miệng truyền thông, thủ phạm gây ra Covid-19 được đổ cho tê tê, dơi, khỉ, chồn, cày cùng các loại ếch nhái rắn rết vốn bày bán ê hề tại các chợ hải sản ở Vũ Hán. Nghiễm nhiên các loài động vật này rơi vào họa Lệ Chi Viên khiến ba đời từ nay trở đi không ngóc đầu lên được.

Ngay lập tức hệ thống thông tấn xã vỉa hè thu thập và đánh bóng, sau đó phát tán nguồn tin động trời vốn chưa được kiểm chứng này khắp toàn cầu. Nhiều người Tây họ chỉ nói: Khả năng Trung Quốc chủ mưu vụ này cần được điều tra rõ trước khi kết luận. Còn những ai ghét Trung Quốc ra mặt thì họ bảo: Bọn này ác tâm thật, dám nghĩ đến chuyện đại nghịch bất đạo, trời không dung đất không tha. Cuối cùng rơi vào cảnh gậy ông đập lưng ông, rất đáng.

Theo giới nghiên cứu chuyên môn, con người chưa đạt khả năng tạo ra những vi trùng nguy hiểm như Covid-19. Nếu cho rằng các nhà khoa học thế giới nói chung, Trung Quốc nói riêng có khả năng nghiên cứu chế tạo những con vi-trùng quả nhiên chúng ta đã đánh giá họ quá cao, quá thông minh. Thực tế, nghiên cứu về thế giới vi trùng đã có. Thậm chí ta tạm tin giả thiết nhiều kẻ ác tâm luôn ngấm ngầm muốn trở thành bá chủ thế giới bằng vũ khí sinh học, song trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay chưa đạt đến mức ấy.

Quay về nguồn gốc phát triển các hình thức vũ khí lịch sử loài người, ban đầu là gì? Nếu không là đấm đá chân tay thì là liệng đá và gậy gộc. Sau đó phát minh hơn thì nó cung tên, bẫy. Rồi kim loại ra đời, gươm đao xuất hiện. Sau đó là thuốc súng, là đạn pháo, rồi bom. Đó là thế hệ I bao gồm các loại vũ khí cơ học đầu tiên. Rồi dần dà phát triển hơn, người ta nghĩ đến thế hệ II bao gồm các vũ khí hóa học, vũ khí nguyên tử. Bước kế tới là thế hệ III vũ khí sinh học, tuy nhiên để đạt mức tinh xảo hiện nay tạm thời chưa thể có.

Thực ra vũ khí sinh học từng xảy ra trong lịch sử loài người, tuy nhiên nó chỉ xảy ra trong bối cảnh tình cờ ngẫu nhiên với một phiên bản hoàn toàn khác. Lấy ví dụ những tấm mền nhiễm khuẩn thời đầu lập quốc (biểu hiện thân thiện giao hảo người Da trắng tặng cho người Indian bản địa của Bắc Mỹ) khiến hơn 80 bộ tộc bản địa da đỏ biến mất trong khoảng thời gian 1900 and 1957. Bạn thấy, đó là vũ khí sinh học ở dạng tình cờ, âm thầm lén lút xảy ra khá tự nhiên. Trước đó còn có nhiều nạn đại dịch khác, chúng là vũ khí sinh học từ môi trường tự nhiên với sự có mặt của con người là phương tiện chuyên chở mầm bệnh giúp chúng phát tán nhanh chóng. Còn vũ khí sinh học nghiên cứu bài bản, sử dụng công khai như một hình thức vũ khí tấn công, bom sinh học như covid-19 xem ra còn phải một bước khá dài nữa mới đạt tới.

Theo ABC News, một bài báo với cái tít: Sorry, conspiracy theorists. Study concludes COVID-19 ‘is not a laboratory construct của tác giả Kate Holland, công bố dữ kiện từ các cuộc nghiên cứu đánh giá khẳng định rõ không có bất cứ cơ sở nào khẳng định Covid-19 là kết quả rò rỉ vi trùng từ phòng thí nghiệm.

Vẫn biết thế, thị trường tin tức mênh mông ngoài kia luôn thừa đất đứng cho các nguồn tin hư cấu hoặc những nguồn tin không rõ xuất xứ có dịp tồn tại phát triển. Chẳng có gì khó hiểu, tư tưởng gây hấn, cộng với óc tuyên truyền cố hữu, nay có thêm sự hỗ trợ của các kênh truyền thông mới, mạnh ai nấy nói; người nhẹ dạ vốn cả tin và thích nghe điều mình muốn nghe càng góp phần tạo cơ hội để các nguồn tin này có dịp bùng phát lây lan. Theo tác giả Kate Holland, công bố của Tạp chí Nature Medicine khẳng định Covid-19 không do vi trùng chế tạo trong phòng thí nghiệm. Theo đó họ không tin bất cứ trường hợp nào xác nhận vi trùng Covid-19 được chế tạo trong phòng gthí nghiệm đáng tin cậy.

Dr. Robert Garry, một trong số các tác giả của cuộc nghiên cứu, đồng thời là giáo sư của Trường ĐH Tulane University of Medicine cho biết quá nhiều nguồn tin xoay quanh vi trùng Covid-19 càng lúc càng sôi động khiến ông và nhóm nghiên cứu cảm thấy việc truy tìm nguồn gốc thực sự của con vi-rút Covid-19 là cần thiết.

Dr. Francis Collins, giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia NIH (National Institutes of Health) ủng hộ khám phá của cuộc nghiên cứu này. Theo chia sẻ của ông tại trang blog cá nhân, kết quả cuộc nghiên cứu lần này cho thấy có quá ít cơ sở chối bỏ nguồn gốc tự nhiên của con vi-rút Covid-19, tức cho rằng nó được chế tạo trong phòng lab..



Nhóm nghiên cứu của Dr. Robert Garry loại bỏ nghi vấn xuất xứ vi trùng Covid-19 do bàn tay con người chế tạo vì xác định rõ cấu trúc của chúng không liên hệ gì đến cấu trúc vi trùng thuộc các nhóm vi trùng coronavirus trước đây. Theo họ, vi trùng Covid-19 lần này là sản phẩm mới, kết hợp giữa các thế hệ vi trùng tìm thấy nơi loài dơi và những vi trùng khác từ loài tê tê vẩy sừng chuyên ăn kiến đã biến hóa trở thành con vi trùng khốc liệt lần này.

Phân tích cấu trúc hệ gien, Covid-19 rất giống với vi trùng coronavirus tìm thấy nơi loài dơi (so sánh mã gien giống nhau đến 96%). Theo Dr. Robert Garry, nhiều nhóm vi trùng coronavirus có khả năng kết hợp tạo thành các biến thể nguy hiểm; và lần này, chúng nhanh chóng trở thành nguồn gốc xuất xứ của đại dịch Covid-19 như đang thấy hiện nay.

Vẫn theo Dr. Robert Garry, đột biến gene của lớp màng protein bên ngoài của thế hệ vi trùng coronavirus mới (Covid-19) là nguyên nhân tạo ra hiện tượng lây lan chóng mặt hiện nay. Đồng thời giả thiết khác, một biến thể vi trùng corona với sức tấn công nhẹ hơn tồn tại từ nhiều năm qua, thậm chí có khi cách đây vài thập niên, ngấm ngầm phát triển trước khi có dịp bùng lên trở thành đại dịch Covid-19.

Để bảo vệ tính khách quan trong nghiên cứu, Dr. Robert Garry nói thêm nhóm nghiên cứu không biết bắt đầu từ khi nào quá trình đột biến gene cấu trúc protein tại bề mặt của con vi trùng Covid-19 xảy ra. Họ càng không thể khẳng định quá trình đột biến cấu trúc protein tại bề mặt thế hệ vi trùng coronavirus mới lần này có phải là nguyên nhân dẫn đến đại dịch. Bất luận một trong hai phỏng đoán này cái nào đúng, Covid-19 là sản phẩm của kết quả phát triển tự nhiên, hoàn toàn không do bàn tay con người can thiệp.

Vậy có phải chợ ướt (wet market) tại Vũ Hán là nguyên nhân dẫn đến đại họa Covid-19 lần này? Vẫn theo Dr. Robert Garry đó là một ý tưởng gây ra những hiểu lầm. Theo phân tích của nhóm nghiên cứu, xuất xứ của ổ bệnh có thể hình thành sớm hơn, tuy nhiên những gì nhìn thấy ở Vũ Hán dễ cám dỗ tin nó là gốc gác, song thực tế chưa hẳn đây là nguyên quán của chúng.

Vâng. Covid-19 một dạo từng được cho là do Trung Quốc sản xuất để đánh Mỹ. Tin này bạn đã nghe nhiều lần. Sau đó phản biện từ Bắc Kinh cho rằng Mỹ là nước ngấm ngầm sản xuất ra vũ khí sinh học với chủng vi trùng Covid-19 tấn công Trung Quốc trước. Mổ xẻ thêm, vi trùng cần có con vật trung gian để tồn tại, vi trùng không thể sống thiếu những động vật trung gian như dơi, tê tê, chồn, cày, chuột, thỏ, người… Nên giả sử có chế được bom sinh học thì chất nổ trong những quả bom sinh học chẳng lẽ được xếp vào kho để dành sử dụng khi cần sau này? Thành ra chế tạo và sử dụng những quả bom sinh học vi trùng xem ra không mấy khả thi. Hơn nữa nếu Trung Quốc muốn đánh bom sinh học vào Mỹ, đánh bằng cách nào đây? Ngược lại, Mỹ muốn đánh Trung Quốc bằng bom sinh học Mỹ, sẽ đánh làm sao? Cách duy nhất đánh bom sinh học là sử dụng các sinh thể chủ theo phương pháp truyền nhiễm, lây lan. Vậy, theo bạn, loại sinh thể chủ nào có thể giúp phát tán bom sinh học hữu hiệu nhất nếu không phải động vật và con người? Ai sẽ là những cảm tử quân đánh bom đây? Với chính sách visa cửa khẩu nhiêu khê, đâu phải cứ nói muốn thực hiện được là sẽ được. Nên chuyện bom sinh học bị nổ tại Vũ Hán trên đường vận chuyển ra hải cảng trước khi vượt đại dương đến Mỹ bị đặc công Mỹ phát giác, ra tay chặn đứng trước là chuyện khá viễn tưởng, rất Hollywood!

Kiến thức là sức mạnh. Phổ biến kiến thức là trách nhiệm, đặc biệt những kiến thức hữu ích đối với cộng đồng xã hội. Điều này cần đến khả năng thẩm định chắt lọc thông tin của mỗi chúng ta. Trường hợp Covid-19 có xuất xứ tự nhiên do vi trùng đột biến gene hay nó được Trung Quốc chế tạo trong phòng lab để tấn công kẻ thù là một ví dụ. Chuyện này cần có thời gian kiểm chứng. Vẫn biết chuyện này chẳng ảnh hưởng trực tiếp đến bao tử hay tài khoản ngân hàng của chúng ta, song công đạo và sự thật là điều mỗi người trong cần tôn trọng, đúng không thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh