Công ty Motorola mua lại một công ty Canada với giá 1 tỷ Mỹ kim.

Vancouver: Theo những công bố hôm thứ sáu ngày 2 tháng 2, công ty cao kỹ Motorola đã cho biết là sẽ bỏ ra 1 tỷ Mỹ kim tiền mặt mua lại một công ty chuyên về an ninh ở Canada.

Công ty Motorola sẽ mua lại công ty Avigilon.

Công ty Avigilon có trụ sở chính ở thành phố Vancouver, chuyên đặc trách gắn những máy hình an ninh cho các sòng bạc, các nhà tù và các bệnh viện.

Công ty Avigilon có 750 bằng sáng chế cao kỹ, cầu chứng ở Hoa Kỳ và trên thế giới

Theo phát ngôn viên của công ty Motorola thì tuy công ty này mua lại công ty Avigilon, nhưng công ty Avigilon sẽ hoạt động độc lập, không trở thành một chi nhánh của công ty mẹ Motorola.

Công ty Avigilon có các cơ xưởng chế tạo dụng cụ máy hình an ninh ở Hoa Kỳ và Canada.

Mới đây công ty Avigilon đã ký hợp đồng thiết lập 350 máy hình an ninh cho 8 khu thương xá ở xứ Saudi Arabia.