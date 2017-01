Công ty Điện lực BC cho trả góp hóa đơn tiền điện

Công ty Điện lực B.C. (BC Hydro) vừa đưa ra một kế hoạch mới, cho phép những người đang “vật lộn” để trả các hóa đơn quá cao tính tiền xài điện trong mùa đông lạnh bất thường năm nay, được trả dần trong 6 tháng.

Tổng Giám đốc Điều hành BC Hydro, Jessica McDonald, công nhận mùa đông quá lạnh năm nay đã đẩy hầu hết các hóa đơn tính tiền điện lên cao hơn, và trong trường hợp của một số người đã dùng điện để sưởi ấm nhà, đã cao hơn bình thường tới vài trăm đồng. Chương trình trả góp này sẽ áp dụng cho những hóa đơn tính từ ngày 1-12-2016 đến 31-3-2017. Ai muốn được cho trả góp có thể gọi số 1-800-BCHYDRO, hoặc 1-800-224-9376.

BC Hydro hiện nay đang bước vào năm thứ 4 của kế hoạch 5 năm tăng 28% biểu giá điện. Theo đó, giá điện trong năm 2017 sẽ tăng 3.5% và sẽ tăng thêm 3% nữa trong năm 2018. Mức tiêu thụ trung bình điện dân cư có thể tăng 88% trong những tháng lạnh và tối so với mức bình thường vào mùa hè. Chỉ 30% các hộ gia đình trong tỉnh bang (400,000) là đang tận dụng Kế hoạch Trả Cước Bằng nhau (Equal Payment Plan) do BC Hydro đưa ra, theo đó các hóa đơn được chia theo tỷ lệ (pro-rated) để cho khách hàng được trả mỗi hóa đơn hằng tháng (monthly bill) giống nhau trong suốt cả năm. Khách hàng có thể dùng các công cụ trực tuyến (online) trên website bchydro.com để theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày và thậm chí mỗi giờ, nhằm có thể so sánh với lượng điện tiêu thụ của những căn nhà tương tự ở xung quanh mình. Có khoảng 1 triệu khách hàng đã dùng rồi công cụ theo dõi miễn phí này do BC Hydro cung cấp. Nó có thể giúp họ biết đang dùng bao nhiêu điện, chẳng hạn, để làm nóng nước trong nhà tắm, nấu nướng, thắp sáng đèn, v.v…, thậm chí có thể giúp họ phát hiện những thiết bị xài điện nào đã rút điện liên tục suốt 24 giờ mỗi ngày.

Công ty Khí đốt B.C. (Fortis B.C.) cũng có kế hoạch trả bill Equal Payment Plan, nhưng không giống như BC Hydro, lại không đưa ra kế hoạch trả bill đặc biệt nào trong mùa đông năm nay.