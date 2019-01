Công nương Diana và “duyên nợ” Việt nam!

Chu Nguyễn

Năm mới, 2019, nhiều câu chuyện cũ cũng được cập nhật hoá nhờ chi tiết mới xuất hiện. Bi kịch Diana cũng không tránh được thông lệ này.Mới đây, trên tờ National Inquirer của Mỹ số ra ngày 21 tháng 01, 2019 ngay trang đầu có một tiết mục khiến kẻ ham tin không khỏi không chú ý: Scotland Yard Breakingthrough After 22 Years (Cơ quan điều tra Scotland Yard sau 22 năm đã vén màn bí mật.)

Phía dưới là tấm hình công nương Diana và mũi tên với mấy hàng chỉ vào một thanh niên có khuôn mặt Á đông với cái tên Việt nam là Lê văn Thanh và khẳng định rằng “người này đã sát hại Diana tại đường hầm Paris!”

National Inquirer chỉ là một tờ báo lá cải của Mỹ dù ra đời từ 1926, nhưng tin sốt dẻo của tờ này không phải không có căn cứ vì cuộc điều tra nguyên nhân dẫn tới bi kịch cho công nương, có tên là Operation Paget cũng từng điểm qua chi tiết kẻ gián tiếp gây ra cái chết bi đát của mỹ nhân, nhưng chưa giải mã được hết nghi vấn “tại sao và vì ai” để quy trách nhiệm.

Một sự tình cờ của số phận Diana? Nghi can “gây” tai nạn là một người Pháp gốc Việt, nên nếu quả là sự thực, thì không ít người đặt câu hỏi công nương Diana lừng danh có “ân oán” gì với Việt nam mà chết vì tay một người Việt vô danh?

Ân oán của một phụ nữ nổi danh nhưng đa tình

Diana (Princess of Wales) không phải nhân vật tầm thường. Trước hết, người phụ nữ sinh năm 1961 là người vợ đầu đời của Charles, vương tử xứ Wales (Prince of Wales), được coi như trong tương lai có thể là người kế vị ngai vàng Anh quốc sau khi Nữ hoàng thoái vị. Công nương cũng là thân mẫu của hai vương tử khác là William (Duke of Cambridge) và Harry (Duke of Sussex), những nhân vật nổi tiếng trong thời đại chúng ta. Không những thế, Diana còn nổi danh về hoạt động phản chiến (chống bom mìn), xã hội và từ thiện và nhất là nhờ nhan sắc cao sang, năng động, cuốn hút (cao 1m 78) khiến hàng triệu người mến phục và kính yêu.

Về đời tư sau khi ly hôn với Charles, người phụ nữ tài danh này cũng được đời biết tiếng với nhiều cuộc tình. Dấn thân vào tình yêu quá sâu đậm, quá đam mê, quá sỗ sàng, phải chăng là một trong những nguyên nhân dẫn tới cái chết bi thảm tuổi nửa chừng xuân của công nương?

Không đồng sinh nhưng đồng tử

Công nương Diana, 36 và Dodi Al Fayed, 42, con của một tỷ phú gốc Ai cập Mohammed Al Fayed, ông chủ của tập đoàn Harrods có trụ sở ở London, đã tử nạn tại đường hầm Pont de l’Alma (Paris) vào tháng 08, 1997.

Trên 20 năm trôi qua, thảm kịch giao thông thảm khốc gây nên cái chết của Công nương Diana và người tình vẫn để lại rất nhiều nghi vấn và tiếc thương. Trong bi kịch này, xuất hiện một mấu chốt mà giờ đây được xem là quan trọng là vai trò của một người Pháp gốc Việt, một thanh niên đẹp trai có đôi mắt sắc lạnh…

Đã có rất nhiều cuộc điều tra về cái chết của Công nương Diana. Tất cả đều kết luận rằng đó là một tai nạn do lỗi của Henry Paul- người tài xế lái chiếc Mercedes S 280 chở Công nương Diana và Dodi Al-Fayed. Dù bị nhiều người phản đối, kết luận đó vẫn được giữ nguyên.

Kết quả điều tra chính thức, đã bác bỏ những ý kiến cho rằng Công nương Diana đã bị giết hại bởi những âm mưu chính trị.

Tại sao lại dính dấp tới chính trị?

Dân quý phái ở Anh, dầu lửa của Trung đông thì ham, nhưng nhiều người kỳ thị da màu nhất là Hồi giáo cho dù thuộc giới Hồi giáo giàu có. Một nguồn tin kể lại Diana sau khi ly dị với Charles, từng yêu một bác sĩ người Pakistan và cuộc tình không thành vì áp lực từ cả hai phía, nặng nhất là từ phía Hoàng gia Anh. Chàng trai có tên là Hasnat Khan, một bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Cuộc tình của họ kéo dài hơn hai năm và Diana hy vọng sẽ theo người tình rời Anh quốc, xây tổ ấm xa hẳn nơi trải qua nhân duyên tan tác.

Cuộc tình của họ ngay từ đầu đã có sóng gió và người phản đối trực tiếp là thân mẫu của Công nương. Một nguồn tin cho biết đã nghe bà mẹ của công nương Diana là Frances Shand Kydd, qua điện thoại mắng công nương là “con điếm” (the whore) và “nhơ nhuốc” (disgraceful) vì “lăng nhăng với đồ Hồi giáo cẩu tạp chủng” (messing around with f…Muslim men).

Cũng vì thế tỷ phú Mohammed Al Fayed khăng khăng khăng cho rằng con trai ông và công nương Diana không phải chết vì tai nạn xe hơi bình thường mà chết trong một vụ mưu sát ngụy trang bằng một tai nạn mà thôi.

Trò mưu sát của tình báo Anh khá nổi tiếng. Có thể dùng tia sáng chói lòa chiếu thẳng vào chiếc Mercedes S280 chở công nương và trong tăm tối Henri Paul, người 1ái xe bị chóa mắt và đâm vào trụ hầm! Cũng có thể dùng một đồng lõa chèn xe của Henri Paul khiến anh này lạc tay lái và gây tai nạn!

Tại sao có giả thuyết này? Phe chủ trương giả thuyết “cặp tình nhân bị ám sát” nêu ra lý do: Diana là thân mẫu của ông hoàng William sau này có khả năng kế vị ngai vàng Anh quốc. Nếu Diana bước đi bước nữa với một dân Trung đông Hồi giáo thì vấn đề rắc rối ngay vì Dodi sẽ trở thành bố dượng của Hoàng đế nước Anh. Còn nữa, phản ứng của Giáo hội Anh quốc (Church of England) sao có thể chấp nhận việc một tín đồ Hồi giáo trở thành một thứ thân vương Hoàng gia Anh quốc? Từ những nghi vấn đó, Mohammed Al Fayed cho rằng đã có bàn tay của lực lượng bí mật dàn ra tai nạn để loại trừ những kẻ bị coi là nguy cơ cho nước Anh!

Giả thuyết xem ra hữu lý vì Diana bị Hoàng gia coi như kẻ nổi loạn và không biết lúc nào gây tai vạ cho Hoàng gia.

Ngoài ra, Diana là người phản chiến uy tín, biết đâu vì lập trường này mà giới buôn bán khí giới tìm cách loại trừ?

Áp lực của dư luận đã khiến chính quyền Anh phải thành lập một ủy ban điều tra về tai nạn xe 1997. Người được ủy nhiệm trong cuộc điều tra này là Lord Stevens.

Sau ba năm tìm chứng cớ, phúc trình 833 trang kết luận cái chết của Diana chỉ là một tai nạn đáng tiếc và rằng tài xế Henri Paul đã phóng xe quá tốc độ trong cơn say nên xe đâm trụ đường hầm gây ra hai cái chết thảm thương. Lý do Henri Paul gây tai nạn cũng một phần do phóng viên các tờ lá cải của Âu châu muốn có tin giật gân nên bám quá sát xe Mercedes S280. Nhưng phát ngôn viên của Al Fayed cho biết tỷ phú không thỏa mãn với các bằng chứng mà ủy ban bảo rằng đã thu thập được mà muốn có một bồi thẩm đoàn xét lại vấn đề. Cũng vì thế mà cho tới 2008, hồ sơ vụ án vẫn chưa đóng lại.

Tại sao giả thuyệt Diana bị sát hại vẫn có người tin? vì trước khi chiếc Mercedes S 280 do Henri Paul lái đâm vào trụ đường hầm và tạo ra thảm kịch, thì một nhân chứng, vệ sĩ Trevor Rees-Jones, kẻ sống sót sau bi kịch, cho biết anh ta nhớ mang máng (vì chấn thương nặng ở đầu), có một chiếc xe màu trắng, có thể là một chiếc FIAT UNO, do một thanh niên lái có chở theo một con chó dữ tợn phía sau, đã đâm (hay cố tính đâm) vào xe của công nương, khiếu xe Henri Paul bị ép, lạc tay lái húc vào trụ xi măng.

Cảnh sát Pháp đã tìm kiếm hơn 4.000 chiếc xe Fiat Uno màu trắng, có nước sơn đặc biệt, trước khi giới hạn cuộc điều tra xuống chỉ còn hai chiếc, một chiếc của một cư dân Paris có tên là Andanson và một chiếc của Lê Văn Thanh. Andanson bị điều tra nhưng tìm ra xe của anh ta đêm đó đậu tại nhà cách Paris 170 dặm.

Căn cứ vào chút sơn của chiếc Fiat Uno còn dính lại trên Mercedes gặp nạn là loại sơn Bianco Corfu 224 và đúng với màu sơn nguyên thủy của chiếc Fiat Uno do Lê văn Thanh làm chủ..

Thanh được cảnh sát gọi lấy lời khai nhưng chàng thanh niên này nói đêm đó mình không lái xe mà phải trực ca đêm tại công ty nơi làm việc, Renault factory ở Gennevilliers. Hơn nữa Thanh cũng khai đã sơn lại xe màu đỏ từ trước, nên được xếp vào loại nghi can mà thôi.

Nguồn tin cho biết Thanh không bị điều tra kỹ có thể do cảnh sát Pháp không mặn mà với giả thuyết một công dân Pháp dính líu tới cái chết của công nương Anh.

Nhà điều tra Lord Stevens, Anh quốc, người đã bỏ ra hơn ba năm để điều tra về vụ tai nạn cũng đã hai lần viết thư cho Thanh trong năm vừa qua để kêu gọi anh ta nói ra tất cả những gì mình biết (nhà điều tra Anh không có quyền bắt công dân Pháp khai nếu anh ta không bằng lòng.) Nhưng Thanh lại tuyên bố không muốn tiếp xúc với ai. Anh nói vụ tai nạn thế kỷ này đã khiến đời sống của mình bị đảo lộn hoàn toàn và có quá nhiều chuyện xảy ra cho anh và gia đình anh trong thời gian qua.

Đã 22 năm kể từ sau cái chết của Công nương Diana, Lê Văn Thanh – người mà giờ đây đã có một quá trình thay đổi đáng kinh ngạc, trở thành một vận động viên thể hình nổi tiếng, vẫn không chịu nói về tất cả những gì đã xảy ra vào đêm thảm kịch.

Thanh được nhận xét là có một cuộc sống thầm lặng, kín đáo. Anh ta tập luyện thường xuyên tại một câu lạc bộ thể dục thể hình ở trung tâm Paris, nơi anh trở nên nổi tiếng khi gần đây đã đoạt giải trong các cuộc thi đấu thể hình trong nước và quốc tế.

Nhiều người vẫn tin Thanh đã che giấu sự thực. Sự thực là chàng thanh niên 22 tuổi khi ấy sở hữu một chiếc Fiat Uno trắng giống hệt chiếc xe giả thiết trong vụ tai nạn.

Một nhân chứng, ông Francois Lê, cha của Lê Thanh, thừa nhận con trai mình có những hành động rất bất thường và đã sơn chiếc Fiat Uno của anh thành màu đỏ chỉ ít giờ sau khi xảy ra vụ va chạm gây ra cái chết của Công nương Diana.

Thanh năm đó là nhân viên an ninh trực ca đêm của một hãng xe hơi. Vào đêm đó, khi về đến nhà, anh ta đã rất hoảng hốt và lo sợ, nhưng đã không nói gì với cha mình. Thanh chỉ bàn bạc với người em là Lê Dũng, một thợ máy, rồi sau đó hai người vội vã bỏ đi giữa đêm và dùng sơn xịt để biến chiếc xe đã 15 năm của Thanh thành màu đỏ trong 2 tiếng đồng hồ. Có thể nhờ Dũng, chuyên viên về xe cộ nên đã “hóa trang” chiếc Fiat gây tai nạn thành một xe khác hẳn, không có dấu vết cọ quẹt nên qua mặt được nhóm điều tra Pháp.

Đã trên 2 thập kỷ trôi qua, tuy nhiên, khi được hỏi là chuyện gì đã xảy ra trong đêm hôm đó, Thanh không công khai thú nhận nhưng gián tiếp cho rằng mình chính là người lái chiếc Fiat Uno màu trắng, từng bị một xe Mercedes đụng phải khi di chuyển trong hầm Pont de l’Alma Paris vào đêm 31 tháng 8, 1997. Anh cho biết, phần thì đã quên, phần không muốn kể lại chi tiết thảm kịch vì chúng quá phức tạp và khăng khăng muốn duy trì cuộc sống yên lành vì thể thao như hiện giờ để tránh sức ép từ các thế lực muốn phanh phui vụ án.

