Cộng đồng người Việt có thêm một tân giám mục.

Orange county, California: Trong hôm 6 tháng 10 năm 2017, đức giáo hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Thanh Thai Nguyễn của địa phận St Augustine, tiểu bang Florida, lên làm giám mục phụ tá của địa phận Orange, tiểu bang California.

Tân giám mục Thanh Thai Nguyễn năm nay 64 tuổi, đã bỏ Việt Nam đi tỵ nạn vào năm 1979.

Ngài đến thành phố Hartford, tiểu bang Connecticut vào năm 1980.

Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng kỹ thuật Hartford, ngài đã là giáo viên dạy toán và khoa học của hệ thống trường công lập trong thành phố Hartford.

Năm 1984, ngài vào tu ở dòng Our Lady of La Salette, và theo học ở trường cao đẳng Merrimack và trường thần học Weston School of Theology ở tiểu bang Massachusetts.

Ngài thụ phong linh mục vào tháng 5 năm 1991.