Công chức và con nhền nhện

Bà con có biết con nhền nhện hông? Nhền nhện thiệt, hổng phải mấy con “nhền nhện” ở trong mấy cái “ổ nhện” mà người Việt hồi trước dùng để ám chỉ những kiều nữ mần cái nghề xưa nhứt trái đất.

Tụi nó nhỏ xíu hà, phải không? Đương nhiên là chúng không dễ thương. Mấy bà mấy cô ghét tụi nó, con gì mà cái đầu chút xíu, cái bụng chang bang, tám cái chưn dài ngòng, lông lá tùm lum. Chúng lại còn đáng ghét hơn là cứ hở ra là xả rác bừa bãi, giăng những cái lưới bằng tơ ở góc nhà, kẹt cửa, làm mất công phủi gở. Tuy vậy, nó chỉ xấu xí và gây phiền hà chút xíu, nhưng đa phần vô hại. Thậm chí chúng còn giúp ích cho các nhà văn, nhà báo. Báo nào cũng có mục “Gỡ rối tơ lòng”. Rồi chúng còn giúp cho các thi sĩ, nhạc sĩ trong văn chương, thơ phú nữa. Dân ca có con nhện trong bài Trống Cơm (Một đàn tang tình con nhện …). Ông thi sĩ Huy Cận có bài Ngậm Ngùi được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc (Sợi buồn con nhện giăng mau). Ông Văn Phụng có bài Đêm Buồn (Buồn trông con nhện giăng tơ, nhện ơi nhện hỡi nhện chờ mối ai?)…

Nhập đề lòng vòng đủ rồi, giờ vô chuyện nghen.

Cái con nhền nhện chút xíu đó đã tạo ra một chuyện tức cười (nghĩa là tức mà vẫn phải cười) ở thủ đô Canada.

Chyện xảy ra cách đây hơn hai tuần lễ, bữa 18 tháng 10 tại một tòa nhà của chánh phủ liên bang nằm ở số 2300 St. Laurent Boulevard.

Tòa nhà nầy là nơi có chừng 50 công chức Liên bang của cái sở kêu bằng Shared Services (khó dịch chữ nầy, đại khái là cơ quan nầy lo các dịch vụ liên can tới anh tẹc nét, i meo, kho dữ liệu, chuyển thông tin các dạng giữa các cơ quan liên bang, an ninh viễn thông và an ninh mạng (không có nhiệm vụ “quản lý hộ khẩu cư dân mạng” như an ninh mạng VN) của chánh phủ Liên bang).

Bữa đó, một trự công chức đã tóm được một con nhền nhện trong tòa nhà nầy. Không thấy nói người công chức đó là nam hay nữ , nhưng chắc phải là nam, và ông nầy được một chị nữ kêu lại nhờ bắt giùm sau khi chỉ “phát hiện” con quái vật tí hon đó và la chói lói như cháy nhà.

Con nhện bị “bắt giữ” và sau đó được “dẫn độ” tới một nhà côn trùng học để xác định căn cước.

Trong khi chờ đợi kết quả sưu tra lý lịch, các ông bà xếp lớn của sở nầy cho phép các nhơn viên… về nghỉ ở nhà. Mà nghỉ luôn cả ngày hôm sau nữa mới đã!

“Phải ở nhà” tới hai ngày là bởi sở cần kêu một công ty trừ côn trùng tới để xịt thuốc và làm sạch các đường ống hơi trong tòa nhà.

Chi phí cho việc thanh tẩy tòa nhà hết 18 ngàn đô. (Nếu tính cả phí tổn do hai ngày nghỉ có lương của 40 ông bà công chức liên bang thì chắc cả trăm ngàn).

Chuyện gì mà dữ vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên “sự cố” nầy xảy ra ở tòa nhà công sở đó.

Hồi tháng Sáu vừa rồi, một chuyện y chang cũng đã diễn ra.

Cũng là người ta nhìn thấy một con nhền nhện, MỘT con. Lần đó, các nhơn viên của sở cũng đã “bị buộc phải ở nhà” hai ngày để chủ nhơn tòa nhà mướn chuyên gia trừ gián kiến mối tới xịt thuốc.

Số là “người ta” nghi con nhền nhện đó thuộc loại nhện độc, thứ nhện có tên là recluse spider, có thể chích chết người. Tiếng Việt kêu thứ nhện nầy là nhện nâu, vì nó màu nâu – có thể từ lạt tới đậm, nhưng ít ở Việt Nam ít ai thấy chúng, bởi quê hương của chúng là Huê kỳ, chúng không di dân hay tỵ nạn đi đâu hết.

Bà Monica Mazur, giám đốc quan hệ truyền thông của Shared Services trả lời báo chí rằng “Vì con nhện đó không phải là một con nhện nhà điển hình, cấp quản lý đã quyết định nghiêng về phía thận trọng bằng cách cho dời (nhơn viên) và xịt thuốc trừ để bảo đảm bảo sức khỏe và an toàn cho tất cả.”

Bả cũng nói thêm rằng các công chức được cho về trong mấy ngày đó vì có phương tiện để làm việc tại nhà nên không ảnh hưởng gì đến hoạt động của sở cả. (Nói vậy chớ người ta có quyền nghĩ khác. Hồi nào giờ “tác phong công chức” là thành kiến của cả thế giới, phải không?)

Về kết quả điều tra sự việc, bà Mazur nói rằng nhà côn trùng học mà con nhện được giải tới đã xác định “một cách không chính thức” con nhện đó không phải là nhện nâu mà là một con nhện màu vàng.” Loại nhện đó cũng có nọc độc, nhưng có rất ít bằng chứng nó gây hại cho con người.

Cô Catherine Scott, một nhà nhện học (arachnologist), nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Toronto, nhận xét rằng cái sở trong nội vụ đã phản ứng quá đáng. “Chuyện này hoàn toàn vô lý và là một sự lãng phí tiền khổng lồ.” Thêm nữa, cô Scott nói rằng cái chuyện phun thuốc diệt côn trùng trong văn phòng có thể nguy hiểm hơn cho những người làm việc trong văn phòng đó hơn là con nhện, cho dù nó là một con nhện nâu.”

Scott đang làm việc với một nhóm nghiên cứu nghiên cứu tần suất mọi người lầm tưởng rằng họ đã nhìn thấy một con nhện ẩn dật màu nâu. Cô cho biết “phát hiện” một ở Ottawa là rất khó xảy ra.

Chuyện gặp nhện nâu ở Canada theo cô Scott là chuyện hiếm có. Trong thế kỷ trước, chỉ có ít hơn 5 trường hợp được ghi nhận. “Mà ngay cả khi trong một tòa nhà có hàng trăm hoặc hàng ngàn con nhện nâu, cơ hội bị cắn cũng rất thấp. Lũ nhện nầy (tên là “recluse spider”, có nghĩa là nhện ẩn dật), chúng núp chớ không để tâm đến con người.”

Theo bách khoa từ điển Brintanica thì trên thế giới nầy có tới hơn 43 loài nhện nhưng chỉ có chưa tới 30 loài là có thể làm chết người.

Nhưng vì “thần hồn nát thần tánh” hễ cứ thấy nhện là người ta lại nghĩ ngay tới nhện nâu. Còn hên, nếu họ nghi là nhện góa phụ áo đen/áo đỏ (black/red widow spider), dám cái sở đó bỏ tòa nhà dọn đi chỗ khác luôn!

Chuyện Việt Nam

Tuần nầy, KG quyết định kể chuyện Việt Nam. Lý do: “tránh Đô nan Châm” thêm một kỳ nữa, mặc dầu ngứa ngáy hết sức với vụ ảnh cãi tay đôi như dân chợ trời rồi quát nạt nhà báo Jim Acosta của CNN (“…Đủ rồi. Tui nghĩ anh nên để yên cho tui điều hành cái đất nước nầy, anh điều hành cái CNN…”)

Mấy bữa nay, “bên nhà” xôn xao bản án quái dị xử một bác tài xế xe tải.

Giao thông ở Việt Nam luôn luôn là chuyện quái đản và khó hiểu cho mọi người. Nhưng tới cái vụ nầy mới là quái dị hơn, từ người lái xe tới “tòa án nhơn dân”: Một chiếc xe có tài xế xỉn lái chạy lùi trên xa lộ, bị xe sau chạy ở tốc độ tối thiểu tông phải. Tòa xử… cả hai tài xế đều tù và phải bồi thường hàng trăm triệu!

Vụ nầy xảy ra từ năm 2016, nhưng mới xử phúc thẩm cách đây ít bữa.

Mặc dầu bà con chắc biết hết rồi, nhưng cũng cần kể lại sự việc cho dễ theo dõi: Bữa đó, vào buổi sáng ngày 19/11 năm 2016, bác tài Lê Ngọc Hoàng lái một chiếc xe tải (báo chí VN kêu bằng xe container) chở 10 bó thép trên đường cao tốc (highway bên nầy) Thái Nguyên.

Xe tới đoạn “nút giao” (hổng hiểu, chắc là exit?) ảnh thấy một chiếc xe hiệu Innova (coi hình thấy là xe van) đang… chạy lùi về phía mình!

Tốc độ xe của anh Hoàng là 62 cây, đường nầy, tốc độ tối đa 100, tối thiểu 60), ảnh vội vàng đạp thắng vì không thể lấy xe qua lane khác đang có xe sắp qua mặt.

Chiếc xe của Hoàng tông vô chiếc van. Kết quả là 4 người trên chiếc xe van qua đời.

Người lái chiếc van Innova tên Ngô Văn Sơn khai rõ là mình đi lố exit nên… lùi lại để trở vô.

“Tòa án Nhơn dân” thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) xử ông Sơn 10 năm tù, ông Hoàng 8 năm tù, ông Sơn bồi thường hơn 700 triệu đồng, ông Hoàng bồi thường gần 500 triệu đồng cho gia đình các nạn nhân.

Ông Hoàng kháng án, ông Sơn cũng… kháng án. Trong phiên phúc thẩm, ông Sơn nói không thấy xe sau mới chạy lùi trên xa lộ!

Bản án phúc thẩm: tài xế Hoàng… không giữ khoảng cách an toàn, phạm lỗi vô ý, quá tự tin nhưng “để động viên các bị cáo, sớm cho họ trở về với xã hội, giảm án cho Sơn xuống còn 9 năm tù, Hoàng còn 6 năm tù. Tuy vậy, cả hai đã bị tăng thêm khoản tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho 1 gia đình bị hại!”.

Sau phiên xử, cả nước rộn ràng. Đa số binh bác tài xe tải. Nhưng cũng có người (luật sư đàng hoàng nghen) binh… tòa án. Nhơn vật ngon lành nầy tán thành nhận định của tòa “không giữ khoảng cách an toàn, phạm lỗi vô ý, quá tự tin.”

Chưa nói chuyện kỹ thuật (tính toán trọng tải xe, tốc độ xe, để xác định khoảng cách an toàn phải là bao nhiêu), những người binh bác tài Hoàng đặt câu hỏi “ông nào ngon chỉ cho tui cách giữ khoảng cách an toàn khi một chiếc xe chạy lùi lại xe mình trên xa lộ coi?”

Có tờ báo viết chuyện tiếu lâm, kể rằng sau phiên xử, chủ nhơn một gánh xiệc đã nhận hàng trăm đơn xin theo học khóa huấn luyện “chạy xe lùi trên xa lộ.”

Các báo nhà nước cũng ồn ào tranh luận (dễ hiểu thôi, tranh luận đề tài nầy… an toàn, không đụng tới chủ trương lớn của đảng và nhà nước). Nhưng cuộc tranh luận sôi nổi nhứt, dĩ nhiên, đã diễn ra trên facebook.

Sau khi đọc hàng chục trang, KG tâm đắc với ý kiến can gián của facebooker Minh Quang Vu.

Ổng can như vầy:

Minh Quang Vu

on Monday

“Các bạn Face thôi dừng tranh luận vụ này đi. Luật sư nói rất chuẩn. Lái xe container sai hoàn toàn. Lẽ ra lái xe Hoàng khi nhìn thấy xe innova đi lùi trên cao tốc thì phải ngay lập tức đi lùi lại với tốc độ nhanh hơn để bảo đảm khoảng cách an toàn giữa hai xe.

Ngoài ra, cần lưu ý ta còn có nghiệp vụ “tái dựng lại hành vi phạm tội” để điều tra. Cụ thể, mời hai lái xe tái hiện lại vụ việc đã xảy ra. Vì 4 hành khách trong xe Innova đã không may qua đời và đã được an táng, đề nghị HĐXX, thẩm phán và các cán bộ toà án tham gia phiên toà và ra bản án leo lên ngồi thế chỗ vào xe Innova và cho chạy ngược trên cao tốc trước mũi xe container. Yêu cầu anh Hoàng đi với tốc độ 62km/h, phanh sớm hơn hai giây xem kết quả thế nào, rồi so sánh với lần tái dựng thứ hai khi cho anh Hoàng phanh như khi xảy ra tai nạn.”

Ký Gà