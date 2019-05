Công an truy lùng chủ công ty Nhật Mobile

Hà Nội: Theo những tin tức loan báo hôm chúa nhật ngày 19 tháng 5, bộ công an cộng sản đang mở cuộc truy lùng ông Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, mà người ta thường gọi là công ty Nhật Mobile.

Trước đó, vào ngày 14 tháng 5, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã tiến hành lệnh bắt giữ và khởi tố đối với ông Bùi Quang Huy và 8 người khác với cáo buộc phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, lập và sử dụng 2 hệ thống sổ sách kết toán – tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Nhưng cũng theo tin tức từ bộ công an thì nghi can Bùi Quang Huy đã bỏ trốn từ ngày 9 tháng 5.

Theo báo chí trong nước, Nhật Cương Software thuộc công ty TNHH thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường dù mới được thành lập được ba năm nhưng đã được chính quyền thành phố Hà Nội chọn thầu cung cấp hàng loạt phần mềm cho Hà Nội trị giá hàng ngàn tỷ đồng.