Công an lập băng nhóm đi bắt cóc và cướp

Truyền thông trong nước đưa tin, nhiều cán bộ công an TP.HCM liên quan vụ ‘dàn cảnh bắt cóc, cướp 35 tỉ đồng’ trên đường Cao tốc Long Thành – TP.HCM hồi giữa tháng 5/2020, vừa bị Cục Cảnh sát hình sự khởi tố, bắt tạm giam.

Báo Người Lao động cho biết: Có đến 5 cán bộ công an “dính” vụ cướp 35 tỉ đồng của “doanh nhân. Đó là Nguyễn Quốc Dũng, cán bộ Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM; Nguyễn Anh Tuấn cán bộ công an quận, và ba người còn lại không nêu tên, cũng là cán bộ công an cấp quận, huyện ở TP HCM có vai trò liên quan đến vụ cướp. Bài viết sau đó đã được sửa từ “cán bộ” thành “cựu cán bộ”.

Theo VnExpess, giữa tháng 5, gia đình ông Lê, một doanh nhân ở Sài Gòn, lái xe hơi từ Lâm Đồng về Sài Gòn. Đến đoạn dẫn vào cao tốc Long Thành – Dầu Giây của tỉnh Đồng Nai, xe va chạm ôtô khác. Khi ông Lê xuống xe giải quyết, liền bị 3 xe khác bao vây.

Hơn 10 thanh niên cầm súng, dao, kim tiêm dính máu ập vào khống chế, bịt mắt, tách người chồng đưa lên xe chở đi. Người vợ và bé gái vài tháng tuổi của ông bị đưa sang ôtô khác. Chiếc xe của gia đình cũng được nhóm này cử người lái theo sau lên cao tốc nhắm về hướng TP HCM.

Trên đường đi, ông Lê bị đánh, đe dọa sẽ giết vợ, tiêm máu có HIV vào bé gái… yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử. Lo sợ cho tính mạng vợ con, ông Lê đành cung cấp tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỷ đồng sang tài khoản khác. Nhóm cướp tiếp tục bắt ông Lê gọi điện cho người thân, yêu cầu chuyển thêm 9,5 triệu USD vào ví điện tử để chúng chiếm đoạt, song bất thành. Sau khi bỏ gia đình nạn nhân ở khu vực vắng thuộc quận 2, nhóm này bỏ trốn.

Nguyễn Quốc Dũng và Nguyễn Anh Tuấn được chia hàng trăm triệu đồng sau vụ cướp.