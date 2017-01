Con trai bin Laden bị đưa vào danh sách khủng bố

Hamza bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama bin Laden, vừa chính thức bị liệt vào danh sách khủng bố quốc tế của Mỹ.

Hamza, hơn 20 tuổi, trở thành thành viên chính thức của nhóm khủng bố al-Qaeda vào năm 2015 và được xem là người kế vị tiềm năng của cha.

Hiện y cùng với Saad, anh cùng cha khác mẹ, bị liệt vào danh sách “khủng bố quốc tế đặc biệt”, có nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia và an toàn của công dân Mỹ. Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) cùng hàng ngàn người khác cũng nằm trong danh sách này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã thông báo với cộng đồng quốc tế rằng “Hamza đang hoạt động khủng bố tích cực”. Theo lệnh cấm vận của Washington, y sẽ bị chặn giao dịch với các công ty hay sở hữu tài sản trên đất Mỹ.

Hamza là con trai của Osama bin Laden và Khairiah Sabar, một trong những người vợ của trùm khủng bố bị bắt khi đặc nhiệm Mỹ đột kích vào ngôi nhà của y ở Pakistan năm 2011. Hamza không có mặt tại đây lúc cha bị tiêu diệt.

Ayman al-Zawahiri, một bác sĩ phẫu thuật mắt, đã đảm nhận vai trò lãnh đạo al-Qaeda sau cái chết của bin Laden.

Năm 2015, nhóm khủng bố từng tung ra đoạn thu âm Hamza kêu gọi những người ủng hộ ở Kabul, Baghdad và Gaza tấn công các thủ đô như Washington, London, Paris và Tel Aviv.