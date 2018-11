Con sói đơn độc tấn công khủng bố ở Úc Đại Lợi

Melbourne, Úc Đại Lợi:Khoảng 4 giờ 20 phút, xế chiều thứ Sáu cuối tuần, ngày 9, tháng Mười Một, năm 2018, một chiếc xe bán tải (pickup truck), chứa nhiều bình gas (thường dùng để nướng thịt barbecue), phát ra một tiếng nổ lớn, rồi bốc cháy ngùn ngụt ngay trên lề đường Bourke, trung tâm thủ phủ Melbourne, tiều bang Victoria Úc Châu, nơi rất nhiều người đang qua lại.

Sau đó tên khủng bố dùng dao tấn công người dân trên đường. Khi cảnh sát tới hiện trường, hung thủ đấm vào một cảnh sát viên đang ngồi trong xe tuần tiểu.

Khi hai cảnh sát viên bước ra khỏi xe, tên khủng bố đã dùng dao lao vào hung hản tấn công. Hai cảnh sát chống lại bằng dùi cui.

Có hai người dân giúp sức. Một người đã dùng chiếc trolley, (xe của siêu thị dành cho khách mua hàng) đẩy vào tên khủng bố hầu ngăn trở phần nào.

Có lúc ông bị hung thủ đẩy ngược chiếc xe lại làm ông ngã xuống nhưng nhanh chóng đứng lên.

Một người khác dùng cái ghế bằng gổ ngoài lề đường để trợ giúp cảnh sát.

***

Tên khủng bố, con sói đơn độc, trên đường Bourke nầy đến từ Somalia vào những năm 1990s, trước đó đã đâm chết một người đàn ông vô tội và làm bị thương hai người đàn ông khác.

Cảnh tượng kinh hoàng trong vài phút đã chấm dứt khi Cảnh sát bắn hạ tên khủng bố. Hắn được đưa đến bịnh viện nhưng đã mất mạng vì một viên đạn găm vào ngực . Tổ chức khủng bố ISIS tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công nầy.

Đường phố bị đóng, xe tram (xe điện) ngừng chạy, những tòa nhà gần hiện trường người dân được di tản.

An ninh sẽ xiết chặt hơn, Cảnh sát sẽ tăng cường sự hiện diện ở trung tâm thành phố vào cuối tuần nầy. Vì Melbourne có những sự kiện về thể thao sẽ diễn ra trong đó có cuộc đua ngưa ở trường đua Flemington và những lễ lạc tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong vào ngày Chủ nhật.

Dân Úc ca tụng ông dùng xe chứa đồ đi chợ làm vũ khí chống lại tên khủng bố là một anh hùng.

“Trolley man is everything great about Australia. He’s not running away. He’s helping in a crisis, and he’s doing it in a ridiculous but effective way.”

Người đàn ông với chiếc xe đẩy là phẩm chất tuyệt vời về nước Úc. Ông không bỏ chạy. Ông góp phần vào việc giải quyết cuộc khủng hoảng, bằng cách hơi khác thường nhưng kiến hiệu”

Đoàn Xuân Thu.

Melbourne.