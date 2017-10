Con rể ông Trump ghi danh bầu cử với giới tính nữ

Từ năm 2009 đến nay, Jared Kushner – con rể và là cố vấn cao cấp của Tổng thống Donald Trump – được cho là luôn chọn giới tính nữ trong hồ sơ ghi danh cử tri tại New York.

Jared Kushner, tên đầy đủ là Jared Corey Kushner, vốn được biết đến là doanh nhân người Mỹ và chồng của Ivanka Trump, con gái Donald Trump. Khi ông Trump đắc cử, Kushner chuyển sang vai trò mới là cố vấn cao cấp của Tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, theo hồ sơ của Ủy ban Bầu cử New York, Jared Corey Kushner là một phụ nữ. Cụ thể, trang báo mạng Wired tung ảnh chụp một bản ghi danh cử tri của Jared Corey Kushner cho thấy, giới tính của cử tri này là nữ trong suốt 8 năm từ tháng 11/2009 đến tháng 11/2016.

Thông tin nói trên khiến dư luận trong nước xôn xao. Nhiều câu hỏi được đặt ra, liệu Kushner có vô tình điền sai thông tin, bởi nếu không thì đây có thể là hành vi gian lận bầu cử, trừ khi Kushner cố tình vì một mục đích an ninh nào đó; hoặc con rể ông Trump bị mạo danh?

Được biết, Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận, còn ông Kushner chưa đưa ra tuyên bố gì. u