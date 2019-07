Hồi cách đây ít năm, người đọc báo đã cười ngất khi thấy một “vị lãnh đạo” cấp cao của thành phố từng mang danh hiệu Hòn Ngọc Viễn Đông nay đã trở thành Thành Hồ.

Bà nầy (có cái tên rất cách mạng là Quyết Tâm), nói vầy: “Nếu như con em cán bộ lãnh đạo có sự trưởng thành và được các đại hội Đảng tín nhiệm, được tổ chức tín nhiệm giao những trọng trách thì đó là điều hạnh phúc của dân tộc, của Đảng…”

Người ta cười vì ở trong nước, hiện tượng COCC đã là “đại trà” (chữ mới nghen, có nghĩa là rộng rãi) và đang trở thành truyền thống (cách mạng).

Các thái tử, công chúa đảng, con cháu các lãnh đạo, có bước đường công danh thênh thang, leo lên các chức vụ lãnh đạo một cách “thần tốc”. Tỷ như trở thành phó chủ tịch một thành phố, giám đốc một sở bự sự, thậm chí thứ trưởng… khi mới hai mấy tuổi.

Ngày trước, tình trạng nầy được kêu bằng “con ông cháu cha”, và viết tắt là COCC. Nay, hổng hiểu nó được kêu bằng cái gì (bởi KG xa quê đã lâu, và cũng hổng có cơ hội quen biết các lãnh đạo), nhưng thấy trên báo chí trong nước diễu như vầy mỗi khi có chuyện bổ nhiệm (mà nay kêu bằng “cơ cấu” thì phải) hoặc thăng thưởng: “Đồng chí ấy là con đồng chí nào?”

Vẫn tưởng COCC chỉ là hiện tượng ở thời phong kiến, và những xã hội vẫn còn nặng đầu óc phong kiến, hoặc nơi con người có nhiều nghi ngại, không dè, tới ngày nay, ở cái xứ kêu bằng dân chủ, tiến bộ nhứt thế giới, nó vẫn hiện diện. Chẳng những vậy, nó hiện diện công khai, chình ình ở chỗ cao nhứt nước, đập vô mặt mọi người: Ở dinh tổng thống Huê kỳ, từng được trân trọng gọi là Tòa Bạch ốc, nhưng nay đã thường xuyên bị kêu bằng một từ ngữ bình dân (xuống cấp?) hơn: Nhà Trắng.

Thiệt ra thì chuyện nầy đã được người ta la ó từ lâu rồi, nhưng nay mới vừa “dậy sóng” trở lại, sau chuyến công du của người mướn Nhà Trắng từ năm 2016 tới năm 2020 (và hiện đang vận động để gia hạn cái lease mướn nhà thêm 4 năm nữa.)

Cả con ruột lẫn con rể của Châm, đều được ảnh “cơ cấu” vào các vị trí quan trọng trong Nhà Trắng, mặc dầu hai cô cậu nầy hổng “qua-li-fai”: Ivanka là cố vấn cao cấp của tổng thống, Jared Kushner cũng là cố vấn cao cấp, nhưng còn thêm một chức danh nữa là phụ tá tổng thống.

Mới tuần rồi, khi đi dự hội nghị G20 ở Nhựt bổn, trong số các nhơn vật quan trọng mà ông Đô Nan Châm mang theo, có ái nữ của ổng, nàng Ivanka Trump và chàng rể Jared Kushner.

(Nói cho công bằng, cô nàng nầy có một ít trình độ trong lãnh vực kinh tế (tốt nghiệp cử nhơn kinh tế đại học Wharton) và kinh nghiệm kinh doanh (lãnh đạo vài tổ chức kinh doanh, trong đó có …Trump Organisation) và làm chủ một số cửa hàng thời trang (bị lên án là ăn cắp kiểu).)

Cách đây vài ba bữa, một video do chánh phủ Pháp phổ biến, có sự xuất hiện của cổ đã làm bùng lên một làn sóng chỉ trích.

Trong đoạn video đó, ghi ở buổi tiếp tân cổ ban ban xáp vô một nhóm người đang thảo luận một đề tài quan trọng của thế giới. Những nhơn vật tham gia cuộc thảo luận nầy toàn là thứ dữ: bà Christine Lagarde, xếp sòng Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Theresa May (thủ tướng Ăng lê), ông Emmanuel Macron (thủ tướng Pháp) và ông Justin Trudeau (thủ tướng Canada).

Chuyện chào hỏi, “giao lưu” với nhau trong một buổi tiếp tân là đương nhiên, vì đó là mục đích của những cuộc tiếp tân, nhưng xán vô và xía vô chuyện của một nhóm người đang thảo luận là hổng nên. Nhứt là khi mình chưa biết đầu đuôi câu chuyện. Tối thiểu, cổ cần phải lắng nghe một vài phút rồi mới mở miệng.

Nhưng cô công chúa đỏ (màu của Châm) đã láu táu xía vô (người miền Bắc kêu bằng “nói leo”). Chẳng những vậy, cổ còn tự thưởng cho mình một nụ cười chúm chím và một cái gật đầu. Kế đó, trong video người ta thấy bà Lagarde nghiêm nét mặt, liếc xéo một phát, bày tỏ sự khó chịu của mình một cách lịch sự và lộ liễu nhứt! (Nếu là ở một chốn bình dân, với những người bình thường như cỡ KG, nhơn vật trong hoàn cảnh của bà Lagarde sẽ nói: “Dzô diên! Đi chỗ khác chơi! Chỗ nầy người lớn đang nói chuyện.”)

(Một tấm hình có giá trị hơn cả ngàn chữ, và một khúc video bằng một ngàn tấm hình, bà con chịu khó vô anh-tẹc-nét coi ở đây nghen: https://www.youtube.com/watch?v=tf20wypum5o)

Một trong những phê phán nặng lời nhứt được đưa lên mạng là cú tweet của cô dân biểu miệng to nhứt đảng Dân chủ Huê kỳ.

Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez viết rằng “It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.” (xin diễn Nôm: có một số người sẽ ngạc nhiên (bởi họ đã tưởng bở) rằng là con gái của một nhơn vật nào đó không phải là sự chứng nhận mình có năng lực, trình độ, phẩm chất nghề nghiệp.)

Đây không phải là dịp duy nhứt mà nàng Ivanka xía vô những chỗ không phải là của cổ trong chuyến đi nầy – từ Osaka tới Nam Hàn và rồi Bắc Hàn.

Một trong những hình ảnh lộ liễu nhứt và trông thê thảm nhứt là không đủ năng lực, trình độ hay phẩm chất trong màn chụp hình chánh thức của Mỹ và Nam Hàn, cổ nhảy vô, đứng ở vị trí thứ tư cùng với ông bà Tổng thống Nam Hàn khiến ông ngoại trưởng Pompeo lớ ngớ đi kiếm chỗ!

Ông Châm cũng biết vậy, nhưng bởi ổng là Châm, cho nên chẳng những ổng không thấy chuyện nầy có “prồ-lem” gì hết mà còn lấy làm khoái trá.

Bữa Chúa nhựt, tại Căn cứ Không quân Osan, trong cuộc họp báo đúc kết chuyến đi, Châm diễu: “Có ai nghe thấy Ivanka không? Lên đây Ivanka. Cô nàng nầy sẽ giành (mất của tôi) vai chánh của vở diễn nầy.”

Sau khi video về vụ xía vô chỗ người lớn của Ivanka, trên mạng Twitter (nơi gia đình ông Trump coi là diễn đàn của họ) xuất hiện hàng chục tấm hình được chế bằng photoshop để chọc quê Châm và con gái.

Người ta ghép hình của Ivanka vô nhiều bức hình lịch sử, bên cạnh các nguyên thủ quốc gia, như Hội nghị Yalta năm 1945 với Roosevelt, Churchill và Stalin, vô tấm hình chụp cuộc đổ bộ lên bãi biển Normandy để giải phóng Âu châu của quân Đồng minh tháng 6 năm 1944, tranh TT A. Lincoln bị ám sát năm 1865 và cả Bữa tiệc ly của Chúa Jesus với các tông đồ.

Bậy bạ hết sức!

Có bao giờ bạn rơi vô trường hợp như vầy không: muốn nín cười vì chuyện bậy bạ quá, nhưng nín hổng nổi, để rồi sau khi cười, bạn thấy ân hận và mắc cở vì mình đã cười.

Đó là trường hợp KG đang máng vô. Bởi chuyện sắp kể là chuyện tầm bậy quá sức, nhưng không kể không chịu nổi.

Để nhập đề lung khởi một chút nghen.

Nếu có đi Việt Nam, hoặc theo dõi các mạng xã hội, tỷ như facebook, hoặc gặp một số người từ trong nước sang đây chơi hay du học (một số thôi nghen, không dám vơ đũa cả nắm đâu), bạn có thấy rằng họ chưởi thề như bắp rang không? Dân Việt nam, nhứt là những người trẻ ngoài đường phố lúc nầy chưởi thề nhiều, và sử dụng những từ ngữ rất “dân gian”, trắng trợn xong câu chuyện của họ. Người thanh lịch ở Hà Nội kêu bằng “nói tục”.

Trước năm 1975, dân miền Nam cũng có chưởi thề, nói tục, nhưng không tới mức “khủng”, và “đại trà” (có nghĩa là phổ biến, từ mới đó nghen). Và chuyện chưởi thề chỉ diễn ra ở đầu đường xó chợ. Ngay những tên giang hồ, đầu trộm đuôi cướp, mạt hạng trong xã hội cũng hạn chế chưởi thề, và nếu có cũng dùng những từ ngữ ám chỉ, như tiếng lóng, vân vân và vân vân.

KG bảo đảm như vậy, bởi từng mần báo ở Sài gòn, từng lăn lóc ở Khu Dân sinh, Ngã Sáu, Cầu Muối, bên kia cầu Hàng, Xóm Củi…

Ngày nay những từ ngữ thô tục khi được dùng đại trà đã ịn vô đầu người dân và các quan chức một cách vô thức.

Bởi vậy cho nên mới tuần rồi, cái chuyện tức cười (cười mà tức) đã xảy ra ở thủ đô văn vật của Việt Nam, nơi hội tụ các tinh hoa của đất nước (và cũng là nơi người ta nói tục nhứt nước).

Trong không khí tưng bừng vui mừng của dân chúng sau những chiến thắng của Việt Nam tại các giải đá banh, hãng nước ngọt Coca Cola Việt Nam tung ra quảng cáo ăn ké.

Họ dựng pa-nô với hình những cầu thủ trong bộ đồ đỏ và những lon Coca cũng màu đỏ. Hàng chữ trên biển là “Coca-Cola – Mở lon Việt Nam – Trúng vàng mỗi ngày”.

Ngay sau đó, Cục Văn hóa cơ sở , thuộc Bộ Văn hóa – thể thao và du lịch của VN, ra thông cáo, nói cái quảng cào nầy “thiếu thẩm mỹ, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.”

Vậy là Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, bèn ra lịnh cho CocaCola VN gỡ pa-nô xuống.

Khi bị chất vấn “chỗ nào không phù hợp thuần phong mỹ tục VN” vậy cà? Bà Ninh Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục nầy (chắc chắn phải là tiến sĩ) đã giải thích như vầy: “từ lon đứng một mình, không gắn với từ Coca-Cola hay bia… có thể được hiểu theo nhiều nghĩa.” Bà nói thêm: “Hãy giả sử nếu người ta thêm dấu, thêm mũ vào từ đó…. Từ lon Việt Nam có rất nhiều vấn đề”.

Bà Hương cũng cho rằng: “Cụm từ ‘lon Việt Nam’ trong cụm từ “mở lon Việt Nam” là không có nghĩa. Trong tiếng Việt không có từ lon Việt Nam. Chưa kể bản thân chữ lon đặt cạnh cái khác là rất phản cảm và thiếu văn hóa, thiếu thẩm mỹ. Ví dụ như có thể thêm mũ thêm rất nhiều thứ. Nó mà ở các phương tiện quảng cáo ngoài trời, có nhiều tình huống có thể thêm mũ thêm dấu vào từ đó. Vì vậy nó rất là rất khủng khiếp nếu chữ đó nó chềnh ềnh ra trên biển quảng cáo ngoài trời”! (Hết sức văn hóa, “rất là rất”).

Mặc dầu là người bị chưởi là ưa nói móc nói ngoéo, xiên xẹo, nhưng KG đã phải ngồi ngệch mặt ra cả phút mới ngộ ra. Thì ra khi “thêm mũ” (dấu ô) và thêm dấu (dấu huyền) nó sẽ trở thành …cái đó, cái chữ mà KG thấy nhiều lần khi dạo các trang facebook của người trong nước, được họ dùng khi nói chuyện gì đó là dóc tổ, không có thiệt: “Xạo l…”

Chèng đéc ơi! Bà con thấy chưa, rõ ràng là chuyện “nói tục” đã in sâu vào trong đầu óc của các “lãnh đạo” nếu không phải là trong đầu óc của các lãnh đạo đã có sẵn (và chỉ có) những thứ rác rưởi nầy, để tới mức họ nhìn đâu cũng thấy “cái đó”?

Khi bị phạt 25 triệu và bị buộc phải thay đổi quảng cáo (hao bộn tiền hà), hãng Coca Cola đã đổi câu nầy thành “Mở lon trúng vàng” vì không thể thay chữ lon bằng chữ nào khác, rõ ràng, sản phẩm của họ là…cái lon!

Một người bạn của KG khi coi thấy chuyện nầy đã phán, “Kể ra thì cái hãng Coca Cola VN nầy cũng hiền. Gặp tui, tui quăng…cái lon vô mặt bà Cục trưởng rồi rút Coca Cola ra khỏi Việt Nam, không để lại một thứ gì cả, thậm chí tới những…cái lon cũng mang theo luôn. Để coi ai thèm khát cho biết!”

Một ông bạn khác lại binh bà Cục trưởng. Ổng nói, “Nghĩ cũng trúng. Bả nói không sai. “… nó rất là rất khủng khiếp nếu cái lon đó nó chềnh ềnh ra trên biển quảng cáo ngoài trời”!

Bi giờ bà con biết tại sao KG đã phải mào đầu rằng đây là một chuyện bậy bạ quá, nhưng nín hổng nổi, để rồi sau khi cười, bạn thấy ân hận và mắc cở vì mình đã cười.

Xin lỗi nghen!

Ký Gà