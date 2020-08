Thứ ba, mùng 03 tháng 11 năm nay dân Mỹ sẽ nô nức đi bầu. Số phận nhiệm kỳ II của Tổng thống Trump được định đoạt vào đêm hôm đó. Bạn sẽ bầu cho ai? Bạn có mong đợi điều gì? Hay bạn sẽ mừng vui khi mùa phiếu 2020 sẽ đăng quang vị tổng thống thứ 46 của Mỹ mang họ Biden? Hay bạn sẽ thất vọng vì kết quả tương tự như mùa phiếu trước: Phiếu phổ thông bị phiếu cử tri đoàn đánh cho tơi tả, chạy mất dép, Tổng thống Trump sẽ tại nhiệm thêm 4 năm nữa, four more years!

Vâng. Chỉ còn non ba tháng nữa dân Mỹ sẽ đi bầu. Thời gian sẽ trôi qua thật nhanh. Những chú ve ra rả cất tiếng hát muôn thuở của chúng. Những tán cây đậm lá sau một thời gian sẽ ngả vàng, lê sẽ chín, hoa cúc sẽ đâm nụ, và rồi những con sóc hối hả cắn trộm những quả hồng vừa chớm mùa bánh tẻ. Rồi lá sẽ vàng. Lá sẽ rụng. Những hạt dẻ pecan sẽ nổ tung vỏ, văng xuống mặt đường. Lũ sóc theo bản năng cần cù lăng xăng thu nhặt những hạt pecan chắc mẩy tích trữ cho mùa đông băng giá. Và thế là mùa phiếu 2020 bắt đầu chính thức khai màn.

Chợt nhớ lại mùa phiếu 2016 – Chà, mới đó mà đã đó, bốn năm rồi ta ơi!

Những mất ăn mất ngủ. Những phút giây lo ngay ngáy. Đêm dài lắm mộng. Những xì căng đan. Những vạch bới phanh phui. Những cáo buộc bôi nhọ. Hành vi của kẻ bước vào vòng tranh cử chung kết, nhất cử nhất động, chuyện cũ, chuyện mới, hễ có giá trị khai thác lập tức bị bóp méo, bị chụp mũ. Chưa bao giờ bức tranh sinh hoạt chính trị tại Mỹ lại lắm trò, lắm chiêu đến thế, cao thượng có, thấp hèn có, vàng thau lẫn lộn, lu xà bù…

Trông đợi điều gì nơi mùa phiếu 2020 sắp tới? Gần như chẳng ai dám nói trước điều gì chắc chắn. Một dạo poll thăm dò dư luận là kim chỉ nam tương đối đáng tin cậy. Nhưng hôm nay đã khác. Poll thăm dò không còn giá trị định hướng nữa. Tại sao? Lỗi do ai? Phải chăng người thực hiện poll cũng có một phần trách nhiệm?

Vì cái tôi, vì bệnh nghề nghiệp, vì dao động tư tưởng, vì tự ái, óc đảng phái, thậm chí do ám ảnh mơ hồ từ phía người thực hiện poll, những câu hỏi (lẽ ra cần khách quan, chí công, vô tư) ít nhiều đã bị nhiễu sóng. Thậm chí một số chẳng ngại ngùng gì trong việc điều chỉnh, tẩy xóa, hoặc lũng đoạn những con số thống kê. Thế là kết quả các cuộc thăm dò poll không còn uy tín, không còn là tiếng nói chung của dư luận. Cuối cùng chúng đánh mất vị trí định hướng chung cho xã hội, chiếc hàn thử biểu đáng tin cậy một dạo bỗng trở nên vô dụng.

Khi các cuộc poll thăm dò dư luận không còn chuẩn xác và khách quan nữa, người ta sẽ mất niềm tin vào chúng. Khi không còn chiếc kim chỉ nam này nữa, người ta dễ dao động hơn. Nghe thì vẫn nghe, đọc thì vẫn đọc, nhưng họ ngại chuyện tin tưởng các kết quả thăm dò. Hậu quả tất yếu, họ không tự tin trong việc dựa vào poll thăm dò để tiên liệu kết quả như họ từng làm trước đây. Nói khác đi người ta lưỡng lự không biết có nên tin vào poll thăm dò nữa hay không. Đặc biệt tình trạng thị trường thông tin hiện nay đang trong cảnh khủng hoảng, trầm kha vô phương cứu vãn.

Hiện nay rất ít người mạnh miệng dẫn chứng các kết quả poll thăm dò. Bài học kinh nghiệm mùa phiếu 2016 vẫn còn hừng hực tính thời sự. Lần đó cứ tưởng Cựu ngoại trưởng Hillary sẽ đắc cử. Poll thăm dò dư luận nào cũng lệch kim nghiêng hẳn phần thắng về phía bà. Quá chắc ăn. Quá ung dung. Bảo bà rung đùi chờ tin chiến thắng đêm 11/8/2016 kể cũng không ngoa. Nhưng đêm đó mọi cái có vẻ không diễn ra đúng như tiên đoán của các poll thăm dò dư luận. Kết quả cập nhật nóng (live report) tại các tiểu bang dao động, nhấp nhổm như bắt cóc bỏ đĩa, lúc xanh lúc đỏ, lúc tím lúc hồng… Để rồi cuối cùng càng lúc càng thấy đỏ áp đảo xanh hơn. Khuôn mặt Cựu ngoại trưởng Hillary tái lịm dần. Bà bị lừa. Các poll thăm dò dư luận đã hại bà. Gần như bà đã quá tin tưởng nơi chúng. Để rồi tiếng là thắng cử phiếu phổ thông nhưng bà thua đậm phiếu cử tri đoàn. Thế là hỏng. Hỏng nặng. Mơ ước trở thành nữ tổng thống Mỹ đầu tiên của bà đã tan tành theo mây khói.

Lần này cũng thế, có vẻ những gì xảy ra trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump không giúp ích gì nhiều trong việc xê dịch kim đồng hồ mùa phiếu 2020 nghiêng hẳn về một phía nào. Phe thân ông sẽ cố tử. Họ sẽ dốc toàn lực trong “khả năng có thể” hòng lập lại kỳ tích “304 phiếu cử tri đoàn” thêm một lần nữa. Theo họ, nhiệm kỳ I không hề “fair” với Tổng thống Trump chút nào. Thành tích MAGA kỳ diệu của ông đã bị Covid-19 thọc gậy bánh xe. Rồi cái chết của Mr. George Floyd như quả bom phát nổ bất ưng. Liên tiếp những phát biểu (tưởng) vô hại hoặc (ít nhất cứ ngỡ là) vô thưởng vô phạt dần dần đẩy Tổng thống Trump vào thế khó xử. Không ít tin ông bị Truyền thông cánh tả và Đảng Dân chủ tìm đủ cách làm khó, chọc tức ông.

Bàn về yếu tố phong thủy, ta biết, nước tuy mềm nhưng có thể chảy mòn tảng đá cứng. Nhân cách con người cũng thế. Ấn tượng ban đầu dù mạnh mẽ thuận lợi đến đâu, nhưng không biết giữ, thậm chí do chủ quan dửng dưng, ngày qua ngày, rỉ rả, nay một ít, mai một ít, cuối cùng ấn tượng đáng quý ấy sẽ mất dần ảnh hưởng tích cực ban đầu. Tuy nhiên đối với các fans ủng hộ của Tổng thống Trump mãi mãi trong suy nghĩ họ ông luôn tròn trịa như quả bồ hòn, bất luận ông làm gì, nói gì…

Trở lại chuyện poll thăm dò dư luận, những ai từng tin tưởng vào chúng nay mất hẳn niềm tin. Họ sợ. Bài học mùa phiếu 2016 khiến họ tởn đến già. Vậy liệu còn thứ gì đáng tin cậy giúp họ tiên liệu kết quả mùa phiếu 2020 sắp tới. Báo chí hẳn nhiên đã mất dần tính năng định hướng vì bị cho là thiên vị, thậm chí Tổng thống Trump còn tuyên bố truyền thông là kẻ thù của dân tộc. Nhớ hồi xưa, ai thấp điểm poll thăm dò sẽ gặp nguy cơ thất cử. Nay đã khác, poll nói cứ nói, đúng hay sai phải đợi đến đêm cuối mới biết rõ!

Nếu cứ cố đấm ăn xôi, lì lợm đủ (để tin rằng) truyền thông và kết quả thăm dò dư luận vẫn còn chút giá trị định hướng tối thiểu nào đó, tình hình có vẻ không mấy sáng sủa đối với Tổng thống Trump. Theo tác giả Paul Brandus qua bài nhận định đăng trên tạp chí điện tử www.marketwatch.com hôm mùng 04/07 thiên hạ không nên vội nghĩ Tổng thống Trump sẽ thất cử lần này. Theo ông, (nguyên văn): Don’t count Trump out yet — here’s how he can still win in November. Tức Tổng thống Trump vẫn có thể đắc cử vì “tình hình xấu” ngoài kia chỉ là những “động tác giả” do truyền thông bày trò tháu cáy với cử tri. Sau đây là những lý do ông đưa ra ủng hộ quan điểm của mình.

Thứ nhất, kinh tế Mỹ sẽ hồi phục trở lại. Điều này tương đối khả thi chứ không phải không có. Với gói cứu trợ khổng lồ từ Đạo luật CARES, kinh tế Mỹ sẽ không rơi vào cảnh lao đầu xuống vực, rơi tự do. Nay có thêm gói cứu trợ HEROES Act mới, khả năng kinh tế hồi phục (dẫu là hồi phục nhân tạo – do hai gói kích thích với chức năng truyền máu đem lại), nhiều cử tri ngây thơ sẽ tin Tổng thống Trump là người có tài kinh bang, tế thế giúp Mỹ vượt qua thời bĩ cực.

Thứ hai, đại dịch Covid-19 có thể bất ngờ biến mất. Điều này khả thi chứ không phải hoàn toàn bất khả. Đặt giả thiết một số biện pháp ngăn ngừa mới được đưa ra, khẩu trang được sử dụng rộng rãi, kế hoạch điều trị rút tỉa nhiều kinh nghiệm, số lượng người chết giảm hẳn, vác-xin thành công… Đặc biệt (chó ngáp phải ruồi) nhiều tiểu bang mở cửa theo công thức ủi bừa, kết quả không quá tệ; đại dịch Covid-19 nghiễm nhiên trở thành chuyện tùy hỷ, ai muốn tin thì tin, kiểu có thờ có thiêng…

Khả năng thứ ba, nếu Tổng thống Trump tiếp tục duy trì chiến dịch ăn ngay nói thẳng, thậm chí hàng tôm hàng cá cũng được, theo chữ tác giả Paul Brandus sử dụng (go dirty), cứ thế mà làm, ông vẫn giữ được phong thái với nhóm cử tri đỏ và một số cử tri tím. Theo Paul Brandus, “go dirty” là sở trường của Tổng thống Trump. Lời lẽ ông sử dụng theo trường phái này giúp lấy lòng nhiều cử tri bảo thủ (vì) họ ngán tận cổ những thành tựu dân chủ do cánh tả đạt được. Thậm chí chiêu bài “save the country” đang trở thành trào lưu đang được nhiều fans thân Trump ủng hộ.

Còn nhớ năm 2015 khi vận động tranh cử mùa phiếu 2016, Tổng thống Trump từng thành công trong việc lớn tiếng cáo buộc đối thủ của mình là “crooked Hillary”. Thậm chí tuyên bố này đã tạo cơ hội để các fans ủng hộ hô hào khẩu hiệu “lock her up” đem lại cho họ bao hả hê vui sướng. Trước đó các chính khách thường lịch sự, nhã nhặn hơn, chí ít, nếu muốn chửi họ sẽ chửi sao cho “văn hóa hơn”!

Đó là chưa kể nhiều chi tiết gây sốc do chính tay ông thực hiện khiến cử tri đỏ hân hoan vui sướng. Hình ảnh ông cầm cuốn Thánh kinh trên tay nhoẻn cười tại cổng ngôi thánh đường (trước đó lựu đạn cay được tung ra nhằm giải tỏa dọn đường cho ông) được họ tôn kính, trân trọng. Hay hình ảnh ông ra lệnh đưa vệ binh và một số quân đội chính quy vào Thủ đô Washington dẹp loạn biểu tình hồi đầu tháng 06 năm nay. Mới đây ông điều lực lượng liên bang đến Portland. Thậm chí cuộc họp báo truyền hình trước đài tưởng niệm Tổng thống Lincoln hôm 03/05 là hành vi khiến họ hể hả. Nhắc lại, đây là nơi tôn nghiêm xưa nay không ai dám tự tiện quay phim, chụp ảnh. Hoặc hình ảnh ông đến Núi Rushmore Mt. với pháo hoa bắn rợp trời hôm Lễ Quốc khánh, dù lệnh cấm bắn pháo hoa bởi nguy cơ cháy rừng được ban hành năm 2009. Tấm ảnh con gái Ivanka và bản thân ông lăng xê cho thương hiệu đồ hộp Goya khiến nhiều người thích thú, bởi theo họ điều này chẳng có gì sai (dù Đạo luật Hatch Act năm 1939 cấm đại diện các văn phòng hành chánh quảng bá ủng hộ công khai các thương hiệu, cá nhân, tổ chức…) Còn với nhiều cử tri Việt, chuyện ông dám đánh TQ càng khiến họ thích ông hơn.

Tóm lại đây là những hành động chỉ có ông mới dám đứng ra làm. Theo họ đó mới đúng là Tổng thống Trump của họ, chánh hiệu con nai vàng không hề nhầm lẫn. Đó là chưa kể những tuyên bố gây sốc như “When the looting starts, the shooting starts” (hôi của xảy ra là bắn bỏ), hoặc chuyện ông ra lệnh mở cửa trường học bằng mọi giá bất luận tình hình Covid-19 an toàn hay không, tẩy chay khẩu trang đến phút chót, chống đối giới khoa học đến cùng vì sợ thông tin trung thực ảnh hưởng đến kinh tế, hay chuyện ông ra lệnh các bệnh viện báo cáo tình hình hoạt động trực tiếp với Bộ Y tế, thay vì báo cáo về Cơ quan CDC vốn xưa nay có nhiệm vụ theo dõi tình hình bệnh dịch…

Trong bối cảnh ấy, non ba tháng nữa, trên tay Tổng thống Trump là 13 lá bài với nhiều đường binh khác nhau. Đối thủ của ông Mr. Joe Biden cũng có 13 lá bài trên tay với những đường binh lắm lựa chọn đầy thú vị. Để rồi hiệu ứng “xập xám chướng” xảy ra, nhiều khi thủ lại ăn, giương lại thua (hay ngược lại), thành ra chẳng ai dám nói trước điều gì.

Muốn an toàn, có lẽ thức thời hơn cả vẫn do mình tự đi bỏ phiếu và vận động người thân đi bầu nếu bạn muốn ứng cử viên “gà nhà” đắc cử. (Thay vì) cả tin vào các poll thăm dò rồi rung đùi nằm nhà chờ sung rụng. Không ít tin vào poll thăm dò nghĩ mình khỏi cần đi bầu ứng cử viên “gà nhà” vẫn thắng! Có thể đó chính là sai lầm nhiều cử tri không đi bầu năm 2016 vì tin Cựu ngoại trưởng Hillary sẽ thắng. Công thức tin vào poll thăm dò hiện nay không còn “work” nữa. Nhiều khi chỉ vì quá tin vào các kết quả thăm dò một ứng cử viên có thể bị thất cử oan ức.

Hai con gà chọi lần này con nào cũng có cặp cựa nhọn với khả năng tung đòn ác hiểm. Từ nay đến đêm 03/11 sắp tới, non ba tháng nữa, chuyện gì cũng có thể xảy ra, tỷ như một xì-căng-đan bom tấn nào đó nổ tung vào phút chót khiến lá bài tẩy của Mr. Joe Biden bị lật lên. Lúc đó kỳ tích “phút 89” lại xuất hiện, và Tổng thống Trump sẽ ẵm nhiều hơn chứ không phải chỉ có 304 phiếu cử tri đoàn…

Phải thế không, thưa quý vị?

Nguyễn Thơ Sinh