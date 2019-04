Cờ Vàng bay trên kỳ đài tòa thị chính Brampton

Sau 44 năm mất nước, ước mơ cờ Vàng rợp bóng không chỉ ở thủ phủ Toronto mà luôn cả vùng phụ cận của Cộng đồng người Việt vùng Ontario đã trở thành hiện thực. Năm nay, lần đầu tiên, lá cờ Di sản, biểu tượng của người Việt ty nạn Cộng sản đã ngạo nghễ tung bay ở Tòa Thị chính Brampton trong suốt tuần lễ từ ngày 20/04 đến ngày 27/04.

Giữ vững truyền thống đã có trong hơn ba thập niên qua, để tưởng nhớ đến những đồng bào đã bỏ mình trong hành trình tìm Tự do, đồng thời thể hiện lòng biết ơn những người lính VNCH đã vị quốc vong thân và truy điệu các vị anh hùng đã tuẫn tiết trong những ngày cuối cùng của trong cuộc chiến tự vệ kéo dài trong 21 năm, hôm thứ bảy 20/04, Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa vùng Ontario, mạng lưới Canadian Vietnamese Network, VOICE Canada và các hội đoàn quốc gia đã cùng phối hợp tổ chức lễ Thượng kỳ Tưởng niệm Quốc hận lần thứ 44 tại hội trường Tòa Thị chính Brampton, 2 Wellington St. West, Brampton lúc 11 giờ sáng, với sự tham dự của đại diện Trung tâm Cộng đồng người Việt Mississauga, Cộng đồng người Việt North York, các hội đoàn quân đội và đồng bào cư ngụ ở vùng Peel.

Hiện diện tại buổi lễ có TNS Ngô Thanh Hải, dân biểu liên bang thuộc đảng Tự Do, Ruby Sahota, dân biểu tỉnh bang Prabmeet Singh Sarkaria và các nghị viên thành phố Brampton: Rowena Santos, Pat Fortini, Paul Vincente, Charnaine Williams.

Nghi thức Tưởng niệm Quốc hận đã được cử hành trong không khí trang nghiêm vào lúc 12 giờ trưa.

Thị trưởng Brampton, ông Patrick Brown, trong phần phát biểu, đã đề cập đến thảm trạng xảy ra vào thập niên 70, 80, “hai triệu người Việt bị bức hại đã trốn chạy chế độ Cộng sản và hơn 250.000 người đã mất tích giữa lòng biển cả.”

“Tôi đã nói chuyện với vị đồng nhiệm, Thị trưởng Mississauga về việc đặt tên Công viên Sài Gòn để vinh danh những đóng góp của Cộng đồng người Việt. Chúng tôi cũng đã thảo luận với Hội đồng nghị viên và chúng tôi cũng muốn thực hiện một công trình tương tự như vậy ở thành phố Brampton”, Thị trưởng Patrick Brown nói.

Thị trưởng Patrick Brown cũng nhắc đến sự kiện ba năm trước đây, các dân biểu tỉnh bang đã quàng khăn Vàng trong tháng Tư đen và mới đây, vào tuần trước, toàn thể nghị viên thành phố Brampton cũng đã quàng lá Cờ Vàng Ba sọc đỏ trong phiên họp hàng tuần.

“Đất nước Canada ngày càng vững mạnh, càng thịnh vượng nhờ dặt nền tảng trên các giá trị của Tư do và Dân chủ. Chúng ta phải trân trọng và cổ súy các giá trị này. Vì thế chúng ta sẽ tiếp tục tranh đấu chống lại những kẻ phủ nhận các quyền căn bản của con người và quyền được sống trong Tự do ở quê nhà”, TNS Ngô Thanh Hải nói.