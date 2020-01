Cổ Thiên Lạc đóng Ỷ Thiên Đồ Long ký mới

Cổ Thiên Lạc đóng Trương Thúy Sơn trong bản điện ảnh 2020, chuyển thể truyện “Ỷ Thiên Đồ Long ký” của Kim Dung.

Trên, nhiều khán giả bày tỏ ngạc nhiên vì Cổ Thiên Lạc vào vai cha của Trương Vô Kỵ (do Lâm Phong đóng). Tài tử hơn đàn em 9 tuổi. Tác phẩm đánh dấu 25 năm Thiên Lạc quay lại dòng phim võ hiệp Kim Dung, sau Dương Quá – vai diễn giúp anh ghi dấu ấn với khán giả châu Á trong “Thần điêu đại hiệp”.

Vai Triệu Mẫn được giao cho Văn Vịnh San. Người đẹp mới kết hôn, vốn dự định nghỉ ngơi, dành thời gian bên chồng nhưng nhận được dự án lớn, cô đồng ý đóng phim. Chân Tử Đan đóng vai phụ – Trương Tam Phong, còn Từ Cẩm Giang thủ vai kim Mao Sư Vương. Một số diễn viên khác gồm Lưu Hạo Long, Trương Kế Thông. Phim có vốn đầu tư 200 triệu nhân dân tệ (tương đương 28,6 triệu Mỹ kim).

Bản mới do Vương Tinh đạo diễn. Ông từng đạo diễn, biên kịch phim ‘Ỷ Thiên Đồ Long ký: Giáo chủ ma giáo’ – công chiếu năm 1993, do Lý Liên Kiệt, Trương Mẫn, Khâu Thục Trinh, Hồng Kim Bảo đóng chính.

Tiểu thuyết võ hiệp Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung ra mắt năm 1961, xoay quanh cuộc đời Trương Vô Kỵ và mối tình phức tạp với bốn cô gái. Bên cạnh đó là âm mưu, thủ đoạn của các phe phái nhằm chiếm đoạt hai báu vật: đao Đồ Long và kiếm Ỷ Thiên. Tác phẩm từng hơn 10 lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, truyền hình. Bản truyền hình mới nhất ra mắt năm 2019, do Tăng Thuấn Hy, Trần Ngọc Kỳ, Chúc Tự Đan… đóng chính. Diễn viên trẻ Tăng Thuấn Hy bị nhiều khán giả chê yếu ớt khi thủ vai Trương Vô Kỵ.