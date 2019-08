Có thể ngừa được bệnh mất trí nhớ?

Nguyễn Tuấn Hoàng

Kết quả của những cuộc nghiên cứu của các nghiên cứu gia của trường đại học Exeter, Anh quốc đã được đệ trình trong cuộc hội thảo về bệnh Alzheimer’s , the Alzheimer’s Association International Confererence ở thành phố Los Angeles trong tháng 7 vừa qua cho thấy có những hy vọng ngăn ngừa được bệnh mất trí nhớ này.

Vào hôm thứ ba 6 tháng 8, báo Daily News cũng công bố một bản tường trình cho biết là hiện nay ở Anh, trong số cứ 8 người chết là có một người chết vì bệnh mất trí nhớ.

Trong năm ngoái 2018 có gần 70 ngàn người Anh chết vì bệnh mất trí nhớ: gia tăng 13 phần trăm so với số người chết vì bệnh này vào năm 2015 là 61 ngàn người.

Nguyên do khiến số người chết vì bệnh mất trí nhớ gia tăng là vì tuổi thọ con người gia tăng và bệnh Alzheimer’s là bệnh cho đến nay vẫn chưa có thuốc chữa trị.

Theo những ước tính thì trong năm 2019, có 747 ngàn người Canadians bị bệnh Alzheimer’s, 5.8 triệu người Mỹ bị bệnh này và trong số này có 200 ngàn người dưới 65 tuổi.

Nếu tính trên toàn thế giới thì trong năm 2019 có 44 triệu người có bệnh mất trí nhớ, nhiều hơn tổng số dân số của Canada.

Bản nghiên cứu của các khoa học gia của trường đại học Exeter đã cho là cho dù người ta có di truyền tính, nhưng vẫn có hy vọng giảm nguy cơ bị bệnh quên .

Các nhà nghiên cứu đã dựa vào dữ kiện của 196,383 người lớn ở Âu Châu ở tuổi trên 60 tuổi trong thời gian 8 năm.

Bản khảo cứu đã công bố 5 điều mà người ta nên làm để tránh nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ:

1-Ăn uống lành mạnh :

Tránh ăn nhiều đường muối, tránh những thực phẩm chiên bằng dầu trans fat như french fries, tránh những thực phẩm đã được chế biến như xúc xích, thịt nguội, hot dog, gạo trắng, deli meats như ham, pepperoni, chips, cookies…

Tránh ăn bánh mì trắng và thay bằng bánh mì “whole grain”

Những thực phẩm nên ăn bao gồm rau trái, whole grain foods, gồm cả gạo nâu, gạo lức, quinoa.. Những “protein foods như nut, seeds, đậu hũ, cá, thịt gia cầm, thịt bò không mỡ, trứng, các loại sò hến,..

2-Không hút thuốc

3-Tập thể dục đều đặn

4-Đừng uống quá nhiều bia rượu: một hay hai chai bia một ngày là tối đa.

5- Và nhất là không dùng nước ngọt có đường hóa học ( artificially sweetened beverage).

Theo bác sĩ David Llewellyn, giáo sư trường đại học y khoa Exeter và cũng là đồng tác giả của bản nghiên cứu thì uống một chai nước ngọt có đường hóa học một ngày, thì nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ có thể gia tăng gấp 3 lần.

Những loại đường hóa học hay đường nhân tạo như là sucralose, là thứ đường hóa học có nồng độ ngọt gấp 600 lần đường bình thường, và thường được con buôn sử dụng để bớt phí tổn mua đường thiệt. Đường hóa học dùng trong nước ngọt, frozen desserts, chewing gum và nhiều thứ thực phẩm khác.

Có nhiều con buôn bất chánh, nhất là ở Việt Nam, khi nấu những món chè, làm bánh.. thay vì dùng đường thường thì họ dùng đường hóa học cho rẻ. Có biết đâu là ăn những món ăn đó, đã làm cho người ta dần dần bị bệnh mất trí nhớ mà không hay.

Tóm lại theo kết quả của bản khảo cứu mới nhất, người ta có thể ngăn ngừa bớt nguy cơ bị bệnh mất trí nhớ, nếu họ theo đúng những lời khuyến cáo là tập thể dục, bỏ thuốc lá, uống bia rượu chừng mực, ăn uống cẩn thận và nhất là tránh những món ăn có thể có đường hóa học, tránh uống những loại nước ngọt soda, tránh ăn nhiều đường và muối.

Chuyển qua chuyện thời sự ở Canada thì sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP đã tìm thấy tử thi của hai nghi can giết người.

Trong cuộc họp báo diễn ra trong ngày thứ tư 7 tháng 8, sở cảnh sát Hoàng Gia RCMP cho biết là họ tìm thấy hai tử thi ở bên bờ sông Nelson, và cơ quan này đang chờ những giảo nghiệm tử thi, để có thể xác định đây là tử thi của hai nghi can tình nghi giết người.

Trong hôm thứ sáu tuần trước cảnh sát đã tìm thấy một chiếc thuyền nhôm bị hư trên sông Nelson và đã cho người đến điều tra, và cũng ở nơi đây các nhân viên an ninh đã tìm thấy những tang chứng của hai nghi can này.

Hai nghi can Kam McLeod 19 tuổi và Bryer Schmegelsky 18 tuổi đã bị buộc tội giết 3 người ở miền bắc tỉnh bang British Columbia trong 4 tuần trước.

Các nạn nhân là anh Lucas Fowler 23 tuổi một người Úc, và người bạn gái của anh này là cô Chynna Deese, 24 tuổi là một cư dân Mỹ, và ông Leonard Dyck, 64 tuổi là một giáo sư sinh vật của trường đại học UBC.

Cũng trong chuyện thời sự ở Canada thì những cặp tình nhân trẻ lấy nhau vì tình hay vì .. tiền?

Một bản thống kê mới đây của tổ chức thăm dò dân ý the Bricks cho ngân hàng HSBC được phổ biến cho thấy phần lớn những người trẻ đã quyết định thành hôn dựa trên khả năng của người hôn phối có thể mua nhà, hơn là vì người này đẹp trai.

Bản thống kê cho thấy thì 12.7 phần trăm những người đồng ý thành hôn đã vì lý do là họ có khả năng mua nhà sau đó, trong khi chỉ có 2.8 phần trăm những người được hỏi ý kiến cho biết là họ lấy vì..tình!

Những người được hỏi ý kiến là những người thuộc thế hệ gọi là millennials, những người trẻ sinh từ năm 1981 cho đến năm 1996, từ 22 tuổi cho đến 37 tuổi.

Giá nhà cửa nhất là giá nhà ở các vùng đại thủ phủ như Toronto, Vancouver đã quá cao và khiến cho nhiều cặp gia đình trẻ, tuy có công ăn việc làm tốt, nhưng lại không có tiền down, không có khả năng mua nhà.

Thời đại cao kỹ thì tình sẽ đi sau chữ tiền!

Chuyển qua chuyện thời sự Hoa Kỳ thì thế giới đã kinh hoàng khi chứng kiến hai vụ thảm sát giết người hàng loạt, xảy ra trong vòng 14 tiềng đồng hồ ở Mỹ.

Vào lúc 1 giờ sáng hôm chúa nhật ngày 4 tháng 8, một sát thủ da trắng mặt quần áo đen đã dùng súng trường bắn chết hàng loạt những tửu khách trong một quán rượu ở trung tâm thành phố Dayton, tiểu bang Ohio.

Những tin tức sơ khởi cho biết là có 9 người bị bắn chết và 27 người khác bị thương.

Hung thủ cũng đã bị cảnh sát bắn chết. Cũng theo những nhân chứng thì tay sát thủ đã mặc áo giáp chống đạn và dùng súng tiểu liên AR 15,

Hai vụ thảm sát diễn ra ở Hoa Kỳ trong vòng 14 tiếng đồng hồ cho thấy sự sử dụng súng tự động giết người hàng loạt đã trở thành một chuyện thường tình ở Mỹ.

Trước đó trong ngày thứ bảy, một sát thủ 21 tuổi người da trắng đã bắn chết 20 người và bắn bị thương 26 người khác tại một thương xá Walmart ở thành phố El Paso, tiểu bang Texas.

Tay sát thủ này từng đăng những bài chống việc thu nhận những người Nam Mỹ vào Hoa Kỳ trên mạng internet.

Nguyên do nào khiến tên sát thủ này giết người hàng loạt, đang trong vòng điều tra của cảnh sát.

Nói về chuyện thời sự thế giới, thì những cuộc biểu tình bạo động vẫn tiếp tục diễn ra ở Hồng Kông.

Trong cuộc biểu tình diễn ra trong hôm thứ bảy ngày 3 tháng 8 tại Hồng Kông, những người biểu tình mặc quần áo đen, đã hạ một lá cờ Trung quốc và vứt lá cờ này xuống Victoria Harbour, trong khi cảnh sát bắn lựu đạn cay vào những người biểu tình, sau khi có những người phá hoại một đồn cảnh sát.

Hàng chục ngàn người biểu tình đã tràn xuống đường ở khu thương mại. Những người này cũng chận đường xuống một đường hầm và bao vây một đồn cảnh sát.

Cảnh sát đã bắn hơi cay vào những người biểu tình khi những người này ném đá và viết những biểu ngữ lên tường của đồn cảnh sát.

Cũng trong ngày thứ bảy, có một cuộc biểu tình khác của những người biểu tình mặc áo trắng cũng diễn ra ở Hồng Kông và ở một khu vực gần chỗ của những người biểu tình mặc quần áo đen: những người biểu tình mặc áo trắng ủng hộ cảnh sát và chính quyền Hồng Kông.

Cuối cùng là mạng chuyển tiền ngầm của những người Canadians gốc Nam Á ở thành phố Montreal.

Ông Kamal Ahmed, một nhân viên tài chánh có giấy phép để chuyển tiền cho những cư dân sống ở thành phố Montreal đến mọi nơi trên toàn thế giới, đã lo lắng là ông sẽ mất đi rất nhiều khách hàng, vì mạng lưới chuyển tiền ngầm ( underground money network) có tên là hawala, đã tính lệ phí rất nhẹ.

Văn phòng chuyển tiền của ông Ahmed nằm bên cạnh một tiệm tạp hóa của người Nam Á và một tiệm may của người Bangladesh trong khu thương xá đa văn hóa, the multicultural Parc Extension ở thành phố Montreal.

Trung bình một ngày ông Ahmed chuyển tiền cho 15 khách hàng với số tiền trung bình 1 ngày là 15 ngàn dollars.

Phần lớn những khách hàng của ông Ahmed chuyển tiền về Bangladesh và một số nhỏ về Ấn Độ, Pakistan và Senegal.

Ông Ahmed lo ngại là với hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp, ông ta sẽ không thu đủ sở hụi nuôi gia đình.

Tại một tiệm giặt ủi ở thành phố Montreal , một nhân viên làm việc cho hệ thống chuyển tiền ngầm hawala đã nói với các phóng viên báo chí là họ đã giúp cho những người có thân nhân ở ngoại quốc như Somalia, có thể chuyển tiền về giúp gia đình một cách mau chóng, không tốn nhiều lệ phí, không giấy tờ và không thuế.

Cách chuyển tiền hawala không những có ở Montreal mà còn có ở nhiều nơi trên thế giới.

Sau đây là cách chuyển tiền : một người ở Dubai muốn chuyển tiền cho thân nhân ở Bangladesh, đến một chi nhánh hawala ở Dubai đưa cho người phụ trách 800 đồng dirhams. Người phụ trách cho người gửi một cái mã số. Người này về điện thoại cho thân nhân ở Bangladesh và cho mã số.

Thân nhân của người gửi ra chi nhánh ở Bangladesh nói cho nhân viên ở đây biết mã số và lãnh tiền, trừ chi phí.

Không có chuyện chuyển tiền thật sự giữa hai nơi.

Theo ngân hàng thế giới thì trong năm ngoái 2018, số tiền gửi ” ngầm” trên thế giới ước lượng lên đến 1,030 tỷ Mỹ kim.

Việc chuyển tiền ngầm này dường như không chỉ cho những người Nam Á mà còn cho nhiều sắc dân thiểu số khác ở Canada, và đã làm thiệt hại cho công quỹ Canada hàng triệu triệu dollars hàng năm.

