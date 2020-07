Cơ quan ICE bắt giữ 4 người Việt và tịch thu số lượng ma túy trị giá 7 triệu Mỹ kim

New Orleans, Louisiana: Một cuộc điều tra của tổ hợp các lực lượng an ninh gồm cảnh sát tiểu bang Louisiana , lực lượng an ninh di dân và quan thuế (ICE) và cơ quan an ninh nội địa (HSI) , dẫn đến việc bắt giữ một băng đảng gốc Việt theo như những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 10 tháng 7.

Các cơ quan an ninh đã mở cuộc lục soát đồng loạt 6 địa điểm trong khu vực St Tammany và Orleans Parishes.

Các cơ quan an ninh đã tìm ra 5,300 cây cần sa được trồng tại các địa điểm này, tịch thu một số lượng cocaine và suboxone, hai xe hơi, hai khẩu súng không có giấy phép và khoảng 75 ngàn Mỹ kim tiền mặt.

Các nhân viên an ninh đã bắt giữ các nghi can gồm Hùng Q. Nguyễn, Phi Q Nguyễn, Tuấn Q Nguyễn, và Hậu Trung Phạm.