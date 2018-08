Cơ quan an ninh Nhật phá vỡ một hệ thống ăn cắp hàng hóa của người Việt.

Kawaguchi: Theo những tin tức loan báo hôm thứ bảy ngày 11 tháng 8, các cơ quan an ninh Nhật đ4ã phá vỡ một hệ thống ăn cắp đồ ở các siêu thị, các thương xá của một nhóm người Việt.

Các cơ quan an ninh đã khám phá và tịch thu trên 1,700 mặt hàng ở một căn chúng cư tại thành phố Kawaguchi.

Ba người Việt bị bắt giữ.

Căn chúng cư này do một người Việt tên là Phạm Trọng Hà, 26 tuổi, mướn.

Cũng theo các viên chức an ninh thì căn chúng cuu7 này là nơi nhận hàng hóa của các tay chôm chĩa ăn cắp được, đem về để tạm trước khi tẩu tán đi nơi khác.

Theo những dữ kiện của cơ quan an ninh Nhật thì năm 2017 những công dân gốc Việt đã bị bắt giữ về tội trộm cắp và đứng hàng đầu về số vụ phạm pháp ở Nhật.

Hiện có khoảng 260 ngàn người Việt sinh sống ở Nhật.