Có quá nhiều người Mỹ da đen chết vì Covid-19

New York: Tính đến ngày thứ tư 6 tháng 5, trên thế giới đã có trên 3.6 triệu người nhiễm COVID-19 và trong số này có trên 250 ngàn người chết. Tại Hoa Kỳ có trên 1.2 triệu người nhiễm bệnh, một phần ba tổng số người nhiễm trên thế giới và có trên 71 ngàn người chết. Tại Canada có trên 63 ngàn người nhiễm và trên 4 ngàn người chết.

Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy là số người Mỹ da đen chết vì COVID-19 nhiều hơn so với những người da trắng và những người thuộc các sắc dân khác.

Những người Mỹ da đen chiếm 13.4 phần trăm dân số nước Mỹ nhưng chiếm đến 60 phần trăm số tử vong của những người Mỹ vì COVID-19.

Như tại những người da đen chiếm 32 phần trăm dân số thành phố New Orleans nhưng số người da đen chết vì COVID-19 ở thành phố này chiếm tỷ lệ 70 phần trăm.

Tỷ lệ những người da đen ở tiểu bang Michigan là 15 phần trăm trong khi số người da đen chết vì COVID-19 lên đến 41 phần trăm dân số tiểu bang.

Các nhà khảo cứu cho là nguyên do khiến số người Mỹ da đen chết vì COVID-19 nhiều hơn những sắc dân khác là vì họ quá nghèo, không có khả năng tài chánh đi khám bác sĩ định kỳ, nên có số đông người có bệnh mãn tính và dễ dàng chết khi bị nhiễm coronavirus.

Tại thành phố New York, số người chết vì COVID-19 ở vùng Bronx nhiều hơn ở vùng Manhattan là vì đa số những người da đen ở thành phố New York sống trong khu vực Bronx.

Những người da đen nghèo sống chung đụng trong những căn nhà chật hẹp cũng dễ bị lây nhiễm bởi loài vi rút nguy hiểm này.

Nước Mỹ là một nơi mà có những chênh lệch giàu nghèo quá cao và trận đại dịch này cũng cho thấy sự yếu kém của việc săn sóc sức khỏe cho dân chúng của chính quyền Hoa Kỳ.