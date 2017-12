Cô phóng viên say phá nhà ông luật sư tỉ phú

Cô phóng viên tòa án Lindy Lou Layman, 29 tuổi, bị truy tố về tội phá hoại 3 bức tranh và nhiều tác phẩm điêu khắc tại nhà của luật sư Anthony Buzbee; tổn thất được ước tính tối thiểu $300,000.

Theo hồ sơ tòa, cô đổ nước vào những bức tranh quý, xé những bức khác đang treo trên tường; ông Buzbee nói cô say rượu; ông gọi một chiếc xe Uber đến để đưa cô về; xe đến, cô trốn mất ông không tìm được.

Nhà ông Buzbee nằm trên đường Rivers Oaks, Houston; trong thời gian tranh cử, tổng thống Donald Trump có lần đã ngụ tại đó, và ông đã ký tặng ứng cử viên Trump nửa triệu bạc.

Một thành tích khác của Buzbee là ông đem nguyên một chiếc chiến xa về trưng bầy trước sân gây đôi co với lối xóm và tổ chức association trong khu vực.

Cô Layman đóng $30,000 tiền tại ngoại và được tự do tạm.