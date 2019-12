Cổ phiếu của các công ty sản xuất vũ khí Hoa Kỳ có thể gia tăng trong năm tới 2020

New York: Những biến động không ngừng diễn ra trên thế giới trong những tháng qua, cộng thêm những đe dọa của Trung quốc với các quốc gia Á Châu, đã khiến các quốc gia phải gia tăng ngân sách quốc phòng. Mới đây tổng thống Trump đã ký sắc lệnh thiết lập lực lượng không quân không trung, mở đường cho một cuộc tranh chấp giữa các cường quốc trên không trung. Ngân sách quốc phòng của các quốc gia như Hoa Kỳ, Việt Nam đã gia tăng vượt bực trong những năm qua. Ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ trong năm nay lên đến mức 738 tỷ Mỹ kim, con số kỷ lục từ trước đến nay. Cổ phiếu của quỹ đầu tư chuyên về không gian và quốc phòng ( ITA) đã gia tăng 70 phần trăm kể từ ông Trump lên cầm quyền từ năm 2016. Công ty Lockheed Martin, công ty sản xuất chiến đấu cơ F35, đã có số lợi nhuận gia tăng 155 phần trăm trong vòng 2 năm từ năm 2017 cho đến năm 2018. Trong tháng 11 vừa qua, bộ quốc phòng Mỹ đã ký hợp đồng mua Ba công ty quốc phòng Mỹ được nhiều chuyên gia đầu tư chọn là những cách đầu tư trong năm 2020, là công ty Lockheed Martin ký hiệu là LMT trên thị trường chứng khoán New York, công ty Northrop Grumman ký hiệu là NOC và công ty General Dynamics GD.

