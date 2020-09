New York: Theo kết quả cuộc khảo cứu vừa được đăng trên tạp chí y khoa the Journal of the American Medical Association thì có những liên hệ giữa việc thiếu sinh tố D và bị nhiễm COVID-19.

Kết quả của cuộc khảo cứu cho thấy là những người thiếu sinh tố D có nhiều nguy cơ bị nhiễm vi rút hơn là những người có đủ sinh tố D

Những liên hệ giữa sinh tố D và các bệnh về hô hấp là chuyện mà các nhà khoa học đã biết.

Theo như tổ chức y tế thế giới WHO, thì thiếu sinh tố D đã gây những bệnh như sưng phổi, ho lao, và viêm phổi ( bronchiolitis)

Những lợi ích của sinh tố D theo Health.com

– giúp xương cứng: sinh tố D giúp cơ thể nhận calcium và giúp cho xương tăng trưởng.

– giúp gia tăng sức mạnh của bắp thịt và tránh cho người ta bị té.

-Sinh tố D giúp hệ thống miễn nhiễm và giúp chống lại bị viêm ( inflamation)

– Sinh tố D giúp làm giảm những bệnh về răng lợi.

– Thiếu sinh tố D có nguy cơ bị bệnh tiểu đường.

-Sinh tố D làm giảm nguy cơ bị cao huyết áp

-Sinh tố D giúp việc giảm cân

-Thiếu sinh tố D có nguy cơ bị bệnh trầm cảm

-Sinh tố D có thể giúp ngăn ngừa 1 số bệnh ung thư