Có những kẻ phải lãnh ticket mới tin!

Lái xe ra đường – cái động từ dễ hiểu và giản dị trước nay bi giờ được các đỉnh cao trí tuệ trong nước diễn tả một cách long trọng bằng nguyên một nhóm chữ lòng thòng ngớ ngẩn và rườm rà “điều khiển phương tiện cơ giới tự động tham gia giao thông”, ở Bắc Mỹ ít người quên một điều luật quan trọng: đừng có dại dột mà đậu xe ở gần cột nước.

Hổng hiểu sao, một tài xế ở Halifax tuần rồi lại quên, hay giỡn mặt nhà nước, đậu chiếc xe SUV của mình chắn ngang cái họng cứu hỏa sơn đỏ không thể lầm lẫn được trên đường Green Street.

Xui xẻo cho vị tài xế nầy, một cửa hiệu trên con đường đó bị cháy. Xui xẻo hơn nữa, cửa hiệu đó, ở số nhà 5280, lại nằm ngay phóc đối diện với cái họng cứu hỏa.

Xe cứu hỏa tới nơi, thấy cái họng lấy nước bị “blốc”. Họ quyết định dùng biện pháp như bạn đọc thấy trong hình: đập bể cửa kiếng băng sau của chiếc xe để tọt cái ống dẫn nước qua!

Hậu quả, bạn đọc chắc cũng đã biết, là chủ nhơn gan cùng mình của chiếc xe đó sẽ phải xỉa ra khá bộn bạc để thay hai cái cửa sổ (Hãng kiếng xe Aple Auto Glass “quớt” giá 800 tờ giấy lớn).

Trong tình hình đói tin địa phương, đài CTV News Atlantic đưa tin nầy lên chương trình tin tức truyền hình vùng Đại tây dương của họ.

Trong đoạn video, phóng viên đài CTV News Atlantic cắc cớ hỏi mấy ông có trách nhiệm ở Sở Cứu hỏa Halifax chớ bộ hết cách rồi hay sao mà họ phải đập bể kiếng chiếc xe để chạy ống nước qua? Bộ chạy dưới gầm xe hổng được sao? Chức sắc nầy trả lời rằng họ không thể chạy ống dưới gầm xe vì sợ bể ống, và: “Chỉ có một giải pháp khác áp dụng được là…chạy ống xuyên ngang chiếc xe. Chạy trên nóc xe thì sức nặng của ống sẽ đè nhẹp chiếc xe”, vậy nên “Hai cái cửa kiếng bể là một giá rẻ phải trả đổi lấy sự an toàn của các lính cứu hỏa trong kiến trúc bị cháy.”

Lời giải thích của vị nầy – ông Chuck Bezanson, Chỉ huy phó sở Cứu hỏa và Trường hợp Khẩn cấp Vùng Halifax nghe…vui thiệt, bởi chạy ống nước qua nóc xe với chạy ống nước qua hai cửa sổ xe thì chiếc xe cũng vẫn phải chịu sức nặng của cái ống vậy!

Bởi thế nên một chức sắc khác trong ngành nầy, ông Bill Ireland, xếp sòng Sở Cứu hỏa Kennebecasis Valley ở New Brunswick mới đưa ra nhận xét rằng rõ ràng là trong trường hợp nầy, sở Cứu hỏa Halifax đã lộ liễu đưa ra một lời nhắn gởi tới các tài xế.

Nghe nói rằng, theo một nhơn chứng, người “điều khiển phương tiện giao thông cơ giới tự động” đó là một phụ nữ (đừng chưởi tui nghen, KG cũng đã nghĩ ngay như vậy!)

Ngoài cái khoản tiền thay kiếng xe, chủ xe còn phải trả thêm 25 đô cho cái giấy phạt đậu xe quá gần cột nước. Luật thành phố nầy quy định phải đậu cách xa cột nước 5 mét.

Lạ thiệt hé. Điều luật phải đậu xe chừa cột nước ra là một trong các bài học đầu tiên mà người lái xe phải biết khi xách xe ra đường. Không thể nói là tui không biết.

Cần nói thêm, khoảng cách phải đậu xe xa và mức phạt ở mỗi thành phố mỗi khác. Tỷ như ở các thành phố của tỉnh bang Ontario, khoảng cách đó là 3 mét, tính luôn cả khoảng cách từ cái cột ra tới lề đường. Ticket cho “tội” nầy ở Xóm Gà là 50 đô, nhưng ở Toronto tới 100 đô.

Cũng lưu ý thêm bà con một điểm tức cười. Ở ngay chỗ chiếc xe tới số đó đậu trên đường Green Street ở Halifax, có một cái bảng báo ngộ nghĩnh (coi hình, bên mặt). Nó chỉ rằng chỗ nầy đậu xe …OK!

Bịnh hết rồi

Có một người bạn của KG thuộc thành phần bi quan. Ổng lúc nào cũng than thở rằng loài người ngày nay ít còn ai lành mạnh, không bịnh về thể xác thì bịnh trong đầu. Hỏi ổng chớ bịnh trong đầu là sao, ổng trả lời rằng đó là có những suy nghĩ lệch lạc, bịnh hoạn.

Rồi ổng chứng minh nhận xét đen thui của ổng về suy nghĩ lệch lạc: nhìn đâu cũng thấy người “biến thái” bằng một chuyện mới vừa diễn ra ở Toronto.

(Xin mở ngoặc ở chỗ nầy: Biến thái cũng là từ mới trong nước, chỉ những kẻ có bịnh trong đầu nên có những hành động tệ hại, như nhi dâm (tiếng Ăng lê là pedophile, trong nước kêu bằng ấu dâm, KG dốt chữ Hán, không biết từ nào trúng hơn, bà con nào biết rõ ràng xin chỉ giúp), điển hình là trường hợp ông viện phó viện kiểm sát nựng nịu, hun hít một em bé trong thang máy um sùm cả tháng rồi …chìm xuồng).

Tuẩn trước, trên trang Facebook của Cộng đồng Sheppard (Sheppard Community Facebook), có một bà đưa lên lời báo động, có hình kèm theo đàng hoàng, về một bọn nhi dâm. Bả báo động rằng có một cặp (cặp chớ hổng phải “cặp đôi” nghen!) nam nữ đáng nghi ngờ đẩy một chiếc xe nôi của trẻ em quanh Công viên Spenvalley ở gần ngả tư Jane và Sheppard. Trên chiếc stroller đó, theo bà nầy, có gắn một cái laptop và trong xe không có baby nào hết. Trong khi tên đờn ông đẩy chiếc xe, mụ đờn bà dùng chiếc Ipad chụp hình. Bà nầy, tên là Clemens, cho rằng cặp đó đi thâu hình con nít để dùng vô mục đích bậy bạ.

Bà Clemens giải thích: “Có chừng 30 tới 40 đứa con nít trong công viên và khu vực hồ lội nước vào thời điểm này vì có 2 trại hè ở đó. Một phụ huynh đã tới gần họ và hỏi chớ họ đang làm gì trong công viên mà mang theo máy hình và trong xe không có con nít.”

Theo bà Clemens, “người đờn bà nói với phụ huynh nầy rằng họ là người của Thành phố Toronto và họ đang “đo đạc khu đất”. Người đờn ông chạy tới nói lớn tiếng nhiều lần là họ mần việc cho City.”

Bà Clemens nó khi “Chúng tôi yêu cầu họ trình giấy tờ chứng minh vì e rằng họ đang chụp hình tụi con nít ở hồ lội nước, họ biểu chúng tôi rằng họ không phải trình cái gì hết và họ không có bất kỳ thứ gì trên người họ” rồi “hốp tốp chạy về chỗ họ đã đậu xe hơi, cất cái xe đẩy vô cốp và dzọt lẹ.”

Sau lời báo động của bà Clemens, một bà khác “tuýt” rằng cặp nầy từng bị bắt gặp hồi tháng 6 chụp hình con nít trong hồ. HÃY CẢNH GIÁC.

Chuyện ly kỳ nầy được “giải mật” bữa thứ Hai đầu tuần nầy, khi giới chức của City of Toronto xác nhận rằng hai nhơn vật đáng ngờ đó đích thực là những trắc địa viên của một công ty được thành phố mướn để ghi nhận và kiểm tra tình trạng của các lối trong công viên thuộc thành phố.

Ổng bạn của KG kể thêm rằng mùa thu năm rồi, ổng cũng xém bị kêu lính bắt trong một trường hợp tương tự. Số là ổng xách máy hình ra công viên chụp lá vàng, và tình ngay không hề nghĩ ngợi gì hết. Vậy nhưng sau ít phút, hai bà phụ nữ bự con xán tới, giựt máy hình của ổng, la lối: “You chụp hình con nít hả? You có biết là you không có quyền chụp hình con nít ở đây không?” (theo ổng, chữ you ở đây phải dịch bằng chữ “mầy”.) Sau khi ổng giải thích rằng ổng chụp hình phong cảnh, lá mùa thu quá đẹp, hai bà mập nầy buộc ổng phải cho coi hình và ra lịnh cho ổng phải xóa hết những hình có dính người. Thấy hai bà vừa mập vừa dữ, ổng đành chào thua. Tránh voi chẳng xấu mặt nào.

Kể chuyện xong, ông bạn bi quan của KG nói “phải hông, thời buổi nầy quá tệ. Bọn nhi dâm nhiều tới mức dân chúng nhìn đâu cũng thấy toàn nhi dâm, và người ta không còn nghĩ được rằng hình ảnh con nít chạy chơi hồn nhiên thoải mái ngoài công viên dưới nắng và lá phong vàng là nghệ thuật nữa. Bịnh hết rồi!”

Thấy ổng rầu rĩ, KG bèn an ủi. “Kệ nó đi anh ơi. Coi vậy chớ xã hội nầy vẫn còn khá lắm. Anh không nhớ bên Việt Nam, mới đây một bà quan ngành văn hóa đã lên án hãng Cô Ca Cô la tội đem …lon ra phơi nơi công cộng để người ta thêm dấu vô hay sao?”

Ký Gà