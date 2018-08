Có nên cho công ty viễn thông Trung quốc Huawei tham dự việc phát triển hệ thống viễn thông 5G ở Canada?

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 24 tháng 8, chính quyền Úc Đại Lợi đã cấm không cho công ty Huawei, một công ty quốc doanh Trung quốc được bành trướng hoạt động ở xứ này, vì lý do an ninh quốc gia.

Như thế nước Úc đã theo gót Hoa Kỳ, cấm cửa công ty Huawei và những nhà bình luận thời cuộc đang chờ xem là Canada cũng sẽ cấm không cho công ty Huawei hoạt động?

Công ty Huawei, công ty sản xuất dụng cụ viễn thông lớn nhất thế giới và là công ty đứng hàng thứ ba trên thế giới về việc sản xuất điện thoại thông minh, đã bị chính quyền liên bang Hoa Kỳ cấm không cho hoạt động ở Mỹ vì những lý do an ninh quốc gia, nhất là trên hệ thống truyền thông mới 5G.

Tuyên bố với các phóng viên báo chí trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 8, ông Ralph Goodale, tổng trưởng bộ an ninh công cộng Canada đã nói là ông sẽ qua Úc trong những ngày sắp đến, để tham khảo thêm những ý kiến của các giới chức thẩm quyền ở đây.

Trong hôm thứ 5, phát ngôn viên của chính quyền Úc đã cho biết là xứ này sẽ cấm không cho công ty Trung quốc Huawei và công ty ZTE tham dự vào những cuộc đấu thầu cung cấp dụng cụ cho việc thiết lập hệ thống viễn thông 5G ở xứ này.

Công ty Huawei hiện đã có những cơ sở hoạt động ở Canada.