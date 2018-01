Cơ hội làm ăn mở rộng cho công ty chế tạo máy bay Bombardier.

Hoa Thịnh Đốn: Theo những tin tức công bố hôm thứ sáu ngày 26 tháng giêng, các thành viên của ủy ban đặc trách về ngoại thương Hoa Kỳ, the U.S, International Trade Commissioners, đã bỏ phiếu với tỷ lệ 4-0, trong việc phán quyết là công ty Bombardier của Canada, không có gây nguy hại cho công ty Boeing trong việc công ty Bombardier bán những phi cơ chở hành khách loại trung C series.

Quyết định này đã giúp cho công ty Bombardier không phải chịu thuế 300 phần trăm từ bộ thương mại Hoa Kỳ.

Nhiều chuyên gia tài chánh đã ca ngợi quyết định của ủy ban đặc trách ngoại thương Hoa Kỳ, đã không bị áp lực của ông Trump và chính quyền Mỹ khi cho là công ty Bombardier không gây nguy hại cho công ty Boeing của Hoa Kỳ.

Những loại phi cơ mà công ty Bombardier chế tạo là những loại phi cơ hạng trung chở từ 100 hành khách cho đến 130 hành khách, trong khi công Boeing chế tạo những loại phi chở được từ 200 hành khách trở lên.

Theo bà Chrystia Freeland, tổng trưởng ngoại giao Canada thì quyết định của ủy ban đặc trách ngoại thương Mỹ là một quyết định quan trọng, giúp cho sự phát triển kinh tế của cả Hoa Kỳ và Canada, và giúp cho giới trung lưu ở cả hai quốc gia có thêm công ăn việc làm với số lương hậu hĩnh.

Mới đây công ty Bombardier đã hợp tác với công ty Air Bus để thiết lập một cơ xưởng làm phi cơ ở Hoa Kỳ, chế tạo loại phi cơ C Series cho thị trường Mỹ.

Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chánh thì thị trường Mỹ đã mở rộng cửa cho công ty Bombardier.

Công ty Delta Air Lines ở Hoa Kỳ đã thỏa thuận mua 75 chiếc phi cơ CS100s, và những chiếc máy bay này sẽ được bàn giao cho công ty Delta vào mùa thu năm nay.