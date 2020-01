Có hay không chuyện trên 50 ngàn người từ Mỹ qua Canada xin tỵ nạn?

Chúng ta đang sống ở Canada và Hoa Kỳ , xứ sở của tự do dân chủ, nơi mà không biết bao nhiêu người ở các quốc gia khác đang ao ước được di dân qua. Sống trong một quốc gia có tự do dân chủ như Canada và Hoa Kỳ, người ta có quyền phát biểu những ý kiến, những khen chê của họ. Không có kiểu là có những người vì tôn sùng một lãnh chúa, mà bắt buộc những người khác cũng phải tôn sùng như họ.

