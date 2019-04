Cô Đoàn Thị Hương sẽ được trả tự do

Kuala Lumpur, Mã Lai Á: Theo những nguồn tin thân cận vừa công bố, thì chính quyền Mã Lai Á sẽ trả tự do cho cô Đoàn Thị Hương vào ngày 3 tháng 5 sắp tới đây.

Cũng theo luật sư đại diện cho cô Hương thì cô này đang bị giam tại nhà giam dành cho nữ phạm nhân Kajang ở ngoại ô thành phố Kuala Lumpur.

Cũng theo vị luật sư thì ngay sau khi được trả tự do, cô Hương sẽ đáp máy bay trở lại Việt Nam trong cùng 1 ngày.

Tưởng cũng nên nói thêm là cô Hương cùng một phụ nữ khác, đã được các gián điệp Bắc Hàn mướn để giết ông Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ với Kim Jong un ở phi trường Kuala Lumpur trong năm 2017

Sau các vận động ngoại giao từ phía chính phủ Việt Nam, cơ quan công tố Malaysia đã bỏ cáo buộc sát nhân đối với cô.

Tuy nhiên, cô đã nhận tội ‘gây thương tích’ và bị trao mức án ba năm bốn tháng tù.

Theo luật Malaysia, cô được giảm một phần ba thời gian thụ án nhờ có hành vi tốt.

Vụ giết người bằng chất độc thần kinh VX giữa ban ngày tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13 tháng 2 năm 2017 đã làm cả thế giới chấn động.

Theo hình ảnh do máy hình an ninh tại sân bay ghi lại, thì hai nghi can đã chủ động tiến lại gần Kim Jong Nam, rồi một người áp tay vào mặt ông, trước khi cả hai cùng vào nhà vệ sinh rồi rời khỏi sân bay.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cả hai nghi can đều luôn khẳng định rằng họ không biết gì về âm mưu ám sát mà hoàn toàn nghĩ rằng mình đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế.